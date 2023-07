A szervezők a gyerekekre és az idősekre is gondoltak. A fiataloknak 500 métert kellett lefutniuk. A versenyre félszázan jelentkeztek. A naplemente sétára pedig azokat várták, akik egészségügyi okokból nem tudták teljesíteni a futótávokat. Nagy Tamás elmondta, azért szervezték meg az éjszakai futást, mert egyesületükkel is a nyári nagy melegben hajnalban, vagy késő este szoktak sportolni. Éjjel azonban még hangulatosabb a Balatonon mozogni, és ezt az érzést szerették volna másoknak is átadni – tette hozzá a szervező.