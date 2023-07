Akárcsak Szentlőrincen, ezúttal is hátrányból állt fel a Kaposvári Rákóczi FC a vele azonos, az NB III. Dél-Nyugati csoportjába besorolást kapó Paksi FC II. ellen. A felkészülési időszak közepén járva a játékosok nagy terhelésnek vannak kitéve, így ezekből az eredményekből keveset szűrhetünk le a bajnokságra vonatkozóan. Az viszont mindenképpen pozitív, hogy a kaposváriakban van tartás és küzdőszellem, hiszen ezúttal is döntetlenre tudták hozni az edzőmérkőzést, melyen több próbázó, s a Bene Akadémián pallérozódó ifjúnak szavazott bizalmat Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere.

Horváth Rudolf: – A Paks II. ellen két edzőmérkőzést is vívunk, majd szeptemberben már a bajnokságban találkozunk velük. Jól ismerjük a csapatot, többször is játszottunk már a fiatal, feltörekvő paksiak ellen. Edzésnek tekintettük ezt a találkozót, mind a két sor szinte ugyanannyi játéklehetőséget kapott. A támadójátékok erőltettük, emitt kijöttek hátul a hibák, többször kinyíltunk, lekontrázott minket az ellenfél, tizenegyeseket kaptunk. Az a stabilitás, ami eddig jellemző volt ránk, most nem érződött. A védekezésünk, ami eddig a fő erőnk volt, most átjátszható volt, egyénileg és csapatszinten is könnyelműnek bizonyultunk. A támadásainkban viszont rengeteg lehetőség adódott, sok helyzetet hagytunk ki. Egy tipikus nyíltsisakos edzőmeccset játszottunk, sorcserével, több próbázó és sok ifista felmérésével. A Siófok ellen már jobbára az a mag kap lehetőséget, amelyik a bajnokin.

A kaposváriak a következő felkészülési mérkőzésüket a megyei rivális, NB II.-es BFC Siófok ellen vívják majd szombaton 11 órakor, a Cseri úti sportcentrumban.

Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 3–3 (3–2)

Paks.

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Ekker, Heil, Harsányi, Böndi – A. Mazzonetto – Horváth B., Gál, Szederkényi – Hampuk, Babinszky. Csereként pályára lépett: Mikler, Bíró D., Ötvös, Czimmermann, Tratnyek, Kis-Fónai, Magyar M., Lajkó. Vezetőedző: Horváth Rudolf.

A kaposvári gólszerzők: Hampuk 2, Babinszky.