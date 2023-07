Kiss Balázs gyermekkorától kezdve focizott, először Balatonlellén, majd tizenöt éves korától pedig Siófokon a korosztályos csapatokban. Tizennyolc éves kora után inkább megyei szinten folytatta, de még az NB III.-ban is megfordult.

– Balatonlellén volt két idősebb játékvezető, jó kapcsolatom volt velük, vezettek is nekem mérkőzést, ők kezdték el mondogatni nekem, hogy legyek én is játékvezető – emlékezett vissza Kiss Balázs. – Így 2003-ban, huszonhárom évesen le is vizsgáztam, de akkor még aktívan fociztam a harmadosztályban, ám amikor az időm engedte, már akkor is eljártam mérkőzésekre játékot vezetni, nyilván először a megye legalsóbb osztályaiba. Végül a labdarúgásban, mint sportban egy-másfél év alatt elég sok csalódás ért, így 2004 augusztusában véglegesen is a játékvezetés mellett döntöttem, azért is, mert önmagában ez is mozgás, sport, ott is csapatban dolgozunk, hiszen általában hárman megyünk ki egy-egy meccsre. Nekem ez a hobbim, amellyel pénzt is keresek és jól is érzem magam benne, ez egy nagyon fontos dolog.

Kiss Balázs 2009-ben lett országos kerettag, 2010-ben pedig már NB I.-es meccseken is közreműködött asszisztensként. Amikor elkezdte a játékvezetést, nem gondolta volna, hogy egyáltalán az elsőosztályt is megjárja majd.

– A játékvezetésben a kezdet a legnehezebb, hogy valaki elviselje azt, amit kap mind a nézőtérről, mind egy-két játékostól – hangsúlyozta a játékvezető-asszisztens. – Én már húsz éve benne vagyok a játékvezetésben, az első három-négy év volt nehezebb, most már szinte automatikusan ki tudom zárni, de azért megyei szinten sokkal inkább ér téged atrocitás vagy sokkal inkább eljutnak hozzád ezek a szidó, rágalmazó mondatok, NB II.-ben már azért könnyebb, hiszen itt már stadionok vannak, van biztonsági szolgálat és a nézőtér is távolabb van.

A Magyar Labdarúgó Szövetség központilag tart edzéseket a játékvezetőknek Budapesten, oda a környékbeliek járnak. Kiss Balázsnak és a többi vidéki játékvezetőnek a központi edző minden héten kétszer küld ki edzésterveket ábrákkal, szöveggel együtt.

– Ezt a komoly edzéstervet kell teljesítenünk, hiszen minden évben négy-öt alkalommal vannak fizikai tesztjeink – emelte ki a Fonyódon élő Kiss Balázs. – Az edzés azért kell, mert erre a fizikai tesztre készít fel, ami ha nem sikerül, akkor nem mehetsz mérkőzésre, addig, ameddig nincs sikeres fizikai teszted. Elméleti tesztet is kell folyamatosan csinálnunk, mely huszonöt kérdésből áll a labdarúgás szabályaiból és 90% felett kell teljesíteni. Ha ez nem sikerül, akkor sem mehetsz meccsre.

Kiss Balázs a játékvezetés mellett egyéni vállalkozóként zöldterületkezeléssel és szálláshely-szolgáltatással foglalkozik, illetve Somogy Vármegyében ő az instruktor, azaz az oktatásért felelős személy.

– Minden vármegyében van egy instruktor, mi szervezzük a tanfolyamokat, értekezleteket, továbbképzéseket tartunk, a megyei szintű téli és nyári edzőtáborokat is mi szervezzük meg – fogalmazott. – Én oktatom a Somogy vármegyei játékvezetőket, a fizikai, elméleti teszteket is én bonyolítom le, illetve az elméleti tesztsort is én állítom össze.

Áprilisban volt egy összecsapás Budafokon, ahol Kiss Balázsnak a 300. küldetése volt asszisztensként. A 300 egy nagyon komoly szám, Magyarországon kevés az, akinek NB I. vagy NB II.-ben ilyen számú mérkőzés összejött.

– Igazán büszke vagyok, hogy túl vagyok 300 másodosztályú mérkőzésemen, körülbelül nyolcan-tízen vagyunk, akik elérték ezt a számot – mondta Kiss Balázs. – Úgy tervezem, hogy ameddig a fizikai teszteket teljesíteni tudom, addig szeretnék minél magasabb osztályban működni, azaz az NB II.-ben. Viszont utána sem szeretnék teljesen elszakadni a játékvezetéstől, ugyanis van arra lehetőség, hogy ellenőrként működjek tovább. Az ellenőrök azok a személyek, akik a mérkőzéseken a lelátóról nézve értékelik a játékvezetők munkáját. Ők tapasztalt játékvezetők voltak, akik anno hosszú éveken keresztül űzték az ipart. Nálunk már minden másodosztályú mérkőzésen vannak ellenőrök, minden találkozón készül videófelvétel, ez sokszor segítség az értékelésnél.