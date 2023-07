Július 4-én vette kezdetét az Ifjúsági Európa Bajnokság Belgrádban. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskolát három versenyző képviseli a nemzeti válogatottban, Harsányi Mátyás, Kováts Alex és Kakuk Koppány.

Az első napon Harsányi Mátyásnak a 200 méteres gyorsúszásban nem sikerült kihozni magából azt, amire felkészült. Viszont a 4x100 méter férfi gyorsváltó tagjaként nagyszerűen teljesített, amivel hozzájárult a váltó döntőbe kerüléséhez. Kakuk Koppány a legfiatalabb magyar fiú a csapatban. Az első számában mindjárt hatalmas feladattal kellett megbirkóznia a váltó negyedik embereként. Reggel még soha nem úszott ilyen jót, így ő is maximálisan kivette a részét a váltó döntőbe juttatásából. Kováts Alex a bemelegítő versenyszámában, az 50 méteres hátúszásban egyéni csúcsát megközelítve végzett a negyvenötödik helyen.

Délután nagyszerű csatában, 0,43 másodperccel lemaradva a dobogóról a kiváló ötödik helyen fejezték be a váltós fiúk. A váltó összeállítása: Magda Boldizsár, Harsányi Mátyás, Kis Noel, Kakuk Koppány.

A második napon is remekül szerepeltek a kaposváriak. A délelőtt folyamán Kováts Alex 200 méter vegyesben úszott egy nagyon erős időt, amivel a tizenharmadik helyen várhatta a délutáni középdöntőt. Kakuk Koppány nagy feladatot kapott a 4x100 méteres mix gyorsváltó második embereként. Nagyszerű úszással segítette a csapatot a döntőbe jutáshoz. A délután folyamán Kováts Alex egyéni csúcsot ért el a 200 méter vegyesúszás középdöntőjében és javítva a délelőtti helyezésén a tizedik helyen fejezte be a számot. Harsányi Mátyás a 4x100 méter mix gyorsváltó friss embereként ugrott vízbe és jó teljesítményével hozzájárult az Európa bajnoki cím megszerzéséhez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola életében nem sokszor fordult még élő, hogy ifjúsági Európa bajnokot tudhat a soraiban, de a második napon kettő is akad Kakuk Koppány és Harsányi Mátyás személyében. A 4x100 méteres mix gyorsváltó felállása délelőtt: Kis Noel, Kakuk Koppány, Gyurinovics Lili, Molnár Dóra, délután: Magda Boldizsár, Harsányi Mátyás, Molnár Dóra, Pádár Nikolett.

Az Ifjúsági Európa-bajnokság harmadik napjának Kasis főszereplője Kováts Alex volt. A 200 méteres hátúszás előfutamaiban élete legjobb reggeli úszásával a negyedik helyen jutott a délutáni középdöntőbe. A délután folyamán taktikus úszással élete második legjobb idejét úszva a hetedik helyen jutott a pénteki fináléba. A 200 méteres hátúszás mezőnye az elmúlt években borzasztóan megerősödött. Nagyszerű teljesítmény, hogy Alex kicsi ifiként már a második döntőjét úszhatja ebben a számban.

Harsányi Mátyás és Kakuk Koppány a 4x100 méteres mix gyorsváltó aranya után 50 méter gyorsúszásban álltak rajtkőre. Az előző napi nagyszerű teljesítményük kicsit érződött az úszásaikon, de nagyon szépen helytálltak. Mátyás a harminckilencedik helyen Koppány a hatvanegyedik helyen végzett.

A negyedik napon Kováts Alex egy nagyon erős mezőnyben a kiváló hetedik helyet szerezte meg. Alexnek a 100 méteres hátúszással kezdődött a versenynap, ahol egy gyenge reakcióidő után szuperül úszott és a legjobb délelőtti úszását produkálta. Egy órával később pedig a három kaposvárival felálló 4x200 méteres gyorsváltóval volt jelenése. A Hartman Máté, Harsányi Mátyás, Kováts Alex, Kakuk Koppány alkotta négyes az ötödik idővel került a fináléba.