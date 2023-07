Sótonyi László együttese tavaly az előkelő nyolcadik helyen végzett, több bravúros eredményt ért el a nagy riválisokkal szemben is, ami kellő motivációt adhat a következő idényre is. A keret néhány alapembere távozott első osztályú csapatokhoz, az érkezők pedig az eddigi filozófiához igazodva továbbra is kizárólag magyar fiatalok, akik az első osztályban bizonyíthatnak és Balatonbogláron fejlődhetnek minőségi játékidőt töltve a pályán.

Az elmúlt szezon után Sótonyi László és a HSA NEKA több játékosa a junior világbajnokságon szerepelt, ahol bravúros ezüstérmet szereztek a magyar válogatott színeiben.

– Amikor a NEKA-n végzett munkáról beszélünk, mindig azt emeljük ki, hogy hosszú távra nevelünk, és arra, hogy a játékosok a legmagasabb szinten is megállják a helyüket – fogalmazott Sótonyi László, a HSA NEKA vezetőedzője a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia hivatalos honlapján. – Nem lesz minden junior válogatott kézilabdázóból felnőtt válogatott, de ez egy jó visszajelzés volt, és meg vagyok győződve arról, hogy enélkül az NB I.-es idény nélkül nem szerepeltünk volna ilyen jól a világbajnokságon. Kulcskérdés volt, hogy ilyen sokan szereztek tapasztalatot az első osztályban, és itt most nemcsak a NEKA-s srácokra gondolok, hanem mindazokra, akik más kluboknál is hétről hétre a pályán bizonyítottak az élvonalban. Azt gondolom, a vb-ezüstéremmel sok minden bizonyítást nyert, egyre többen látják – velünk együtt – hogy ez a jó út az utánpótlás és a felnőtt kor között. Az akadémiákkal is egyre jobb a kapcsolat, szívesen engedik hozzánk a játékosokat, hiszen látják a fejlődést és az ő segítségük is kellett ahhoz, hogy így szerepeljünk a múlt szezonban. Ennek az együttműködésnek kölcsönös előnyei vannak mindkét fél számára.

A csapat a második szezonját a nyolcadik helyen zárta, azaz elég magasra tették azt a bizonyos lécet...

– Amikor hétfőn találkoztunk, elmondtam a fiúknak, hogy nem szeretném, hogy ez az eredmény elbizakodottá tegyen bárkit, vagy valaki elveszítse a motivációját, lehet és kell is előre menni, szerénynek, alázatosnak kell maradni, ugyanúgy dolgozni hétről hétre – tette hozzá Sótonyi László. – A heti cél továbbra is az, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk, ha ilyen szép eredménnyel zárunk, akkor örülünk, ha nem, akkor a hosszú távú célokat nézzük, hogy a játékosok olyan hazai vagy külföldi csapatokba menjenek, ami számukra előrelépés. Örömteli, és pozitív visszajelzés például, hogy Palasics Kristóf két szezon után a spanyol első ligába igazolt, Krakovszki Bence Tatabányán, Papp Tamás Csurgón folytatja, a kölcsönben nálunk játszó Szilágyi Benjáminra pedig a PICK Szeged első csapatánál számítanak. Az első szezonban száztizenhárom gólig jutó irányítónk, Kovács Gergő hosszú idő után végre visszatért, és bízunk abban, hogy újra a régi formáját hozza a mérkőzéseken.

Alapemberek távoztak, akiket pótolni kellett. Az új keret összeállításánál is hűek maradtak az akadémia filozófiájához.

– Korban, motivációban a távozókhoz hasonló játékosokat kerestünk, és olyan fiatalok is velünk dolgoznak, akikben ott van a potenciál, bízom abban, hogy a közös munka idővel beérik 0 hangsúlyozta a HSA NEKA vezetőedzője. – Az ifjúsági válogatottban készülő játékosok helyett akadémisták is elkezdték velünk a felkészülést, amit fontosnak tartok, hiszen saját nevelésű kézilabdázókat tudunk beépíteni, jó nekik is, hiszen látják, hogy ezen a szinten mi kell, és ha vissza is mennek a csapatukba, már más mentalitást visznek magukkal, más szintet kell, hogy képviseljenek, lényeges ez az átjárás a korosztályok között itt a NEKA-n. Jó hangulatban, kipihenten kezdtük el a felkészülést, van egy alap, amire építeni lehet, a tavalyi szereplésből pedig önbizalmat meríthetünk.



Sótonyi László vezetőedző és Mocsai Tamás ügyvezető.

Fotó: lotus7.hu



A tavalyi szezon egyik meglepetése a HSA NEKA szereplése volt, bravúros döntetlent értetek el a Telekom Veszprém és a Tatabánya ellen.

– Tavaly volt néhány mérkőzés, amely a kezünkben volt, és nem azért nem nyertünk mert az ellenfél jobb volt, hanem mert nem használtuk ki a lehetőségeinket – elevenítette fel Sótonyi László. – Ezeket a helyzeteket kell még jobban menedzselnünk. Meg kell tanulnunk megnyerni azokat a párharcokat, ahol például vezetünk 30-40 percig, egyszóval a rutinszerzés, tapasztalatszerzés terén van még fejlődési lehetőség. Az alap elképzelés jó volt, az agresszivitást és a tempót még szeretném növelni, meglátjuk, ez végül mire lesz elég. A szakmai stáb ugyanaz maradt, Kopornyik Zsolt edzőként, Perger Zsolt kapusedzőként, Huszár Dániel erőnléti edzőként, Polgár László pedig terapeutaként segíti a munkát.

Adódik a kérdés, milyen felkészülési mérkőzések szerepelnek a programban a szeptemberi bajnoki rajtig?

– Külföldi, más mentalitású csapatok ellen játszunk elsősorban, ami egy kis felfrissülést is jelent nekünk, Ausztriában lépünk pályára, egy csehországi tornán veszünk részt, ami segít a tapasztalatszerzésben – válaszolta. – Erős csapatok ellen szerettük volna megméretni magunkat, a bronzérmes Tatabánya is komoly erőfelmérés lesz számunkra.

Érkeztek: Mikler Krisztián (BFKA Veszprémtől kölcsönbe), Szücs Balázs (Ceglédről kölcsönbe), Tóth Levente (BFKA Akadémia), Csányi Dániel (Komló), Ludmán Marcell (OTP Bank PICK Szeged), Molnár Robin (Pick Szegedtől kölcsönből visszatér)

A HSA NEKA 2023/2024-es játékoskerete. Kapusok: Deményi Xavér, Mikler Krisztián, Győri Nándor Hunor; jobbszélsők: Krakovszki Zsolt, Szücs Balázs Máté, Bodnár Bálint; jobbátlövők: Dely Márton Dávid, Temesvári Gábor Péter, Kathi Sándor; irányítók: Sztraka Dániel, Tárnoki Márkó, Kanyó Botond Zoltán, Tóth Levente; beállók: Karai Miklós, Csányi Dániel, Bali Bence; balátlövők: Kovács Gergő Péter, Ludmán Marcell, Kovács Tamás; balszélsők: Sisa Erhard, Molnár Robin.