A szerb jobbszélső, Aleksa Tufegdzic és a cseh jobbátlövő, David Mazurek nyilatkozott az első csurgói benyomásokról, valamint az eddig elvégzett munkáról.

– Az első benyomásaim fantasztikusak itt, Csurgón, a csapat nagyon jól fogadott, sokat segítenek a társak az edzések közben vagy éppen az edzések után is – kezdte Aleksa Tufegdzic. – Jelenleg a felkészülés első hetével végeztünk, elégedett vagyok az eddigi munkával. Kemények az edzések, de mindannyian tudjuk, hogy a lehető legjobban fel kell készülnünk a szezon kezdetére, mert nagyon nehéz és hosszú idény vár ránk. Szisztematikusan lett összerakva a felkészülésünk menete, úgyhogy szerintem rendben leszünk a nyitányra.

– Először az elmúlt héten, szerdán találkoztam a csapattársakkal, edzőkkel és a vezetőkkel – mondta David Mazurek. – Különböző tesztekkel indult a munka, szerdán a futásé, csütörtökön pedig a különböző gyakorlatoké volt a főszerep. Pénteken és szombaton aztán csapatösszetartás következett, ahol több olyan program is volt, amely során jobban megismerhettük egymást. Ez a hét pedig már a kemény munkáról szólt, reggel futással vagy kondis edzésekkel, délután pedig labdás tréningek voltak. Szerdán a rehabilitáció jegyében ellátogattunk a zalakarosi MenDan hotelbe is, a délutánt ott töltöttük. Nagyon boldog vagyok itt, nagyon várom már, hogy elkezdjük a szezont és megvívjuk az első győztes meccsünket is a bajnokságban.