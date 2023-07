Hibátlan mérleggel nyerte meg a csoportját a magyar válogatott a romániai U19-es leány Európa-bajnokságon, a Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezette fiatalok pedig az első középdöntős meccsüket is megnyerték (Montenegró ellen, 28–25-re), amivel a szakasz utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül bebiztosították a helyüket a torna legjobb négy együttese között. Az pedig a nem sokkal korábban rendezett Franciaország–Montenegró (33–31) mérkőzés eredményével eldőlt, hogy a dánok is biztosan az elődöntőben folytatják, így a mérkőzés egyetlen tétje az volt, hogy melyik csapat szerzi meg a középdöntős csoport első helyét, így – papíron – könnyebb ellenfelet kapva a következő körben.

A dánok már az első percben betaláltak – ekkor még gondolhattuk, hogy egy szoros összecsapás következik, ám ennél nagyobbat nem is tévedhettünk volna. Két és fél percet kellett várni, hogy beinduljon a magyar henger, amit nem lehetett megállítani; a nyolcadik minutumban már 6–1 állt az eredményjelzőn. Ekkor elkezdtek ébredezni az északiak, akik percenként szerezték a találatokat a következő periódusban, ám a magyar lányok sem maradtak le a gólgyártásban, így nem nagyon csökkent a különbség, sőt. A fiatalok hatékonyságát jól mutatja, hogy az első negyedórában közel álltak a percenkénti egygólos átlaghoz, amit persze nem tudtak tartani a folytatásban, ám így is meggyőző előnyt kovácsoltak a játékrész hajrájában. Tizenkettő is volt már közte, végül még a dánokra hízelgő 23–13-as eredménnyel vonultak a szünetre a csapatok.

A második félidő az elsőhöz hasonlóan alakult, talán még jobb magyar védekezéssel; mindössze tízig jutottak a dánok harminc perc alatt. Imre Szofi ismét remekül védett, a dánok három hetesükből egyet sem tudtak neki bedobni, emellett szép hárításokkal jelentkezett. A hajrában (is) rengeteget hibázó északiak az utolsó támadásnál is eladták a labdát, amit Papp Dorka közel egész pályáról még az üresen álló kapuba dobott, ám a találat időn túl született, így maradt a 41–23. Ami külön örömteli, hogy az összes magyar mezőnyjátékos betalált; a találkozó legeredményesebbje Csíkos Luca lett 6 góllal.

Kiütéssel fejezte be tehát a középdöntős szakaszt a továbbra is százszázalékos magyar csapat, amely készülhet a pénteki elődöntőre: a fiatalok a házigazda románokkal nézhetnek majd farkasszemet, míg a másik ágon Portugália–Dánia találkozót rendeznek.

Női U19-es Európa-bajnokság, II-es középdöntő-csoport, 2. forduló

Magyarország–Dánia 41–23 (23–13)

Mioveni, vezette: Jovic, Arnautovic.

Magyarország: Zaj, Imre (kapusok), Csernyánszki 3, Csíkos 6, Farkas J. 4, Gém 1, Kostyó 1, Kovalcsik 3, Kövér 1, Makó 1, Panyi 4, Papp 4, Simon P. 3, Szabó Anna 2, Szabó L. 2, Varga 4. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán.

Dánia: Kaysen, Rasmussen (kapusok), Bang 5, Götzsche 1, Hansen, Ibranovic, Johansen, Larsen, Laursen 3, Lund 3, Nielsen 3, Poulsen 1, Scaglione 5, Seeberg, Thestrup 1, Vestergaard 1. Szövetségi edző: Flemming Larsen.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/0.