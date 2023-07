A sorsolás szeszélyének köszönhetően rögtön nehéz fába vágta a fejszéjét a Rákóczi FC, hiszen a másodosztályból kieső, de oda azonnal visszakívánkozó Szentlőrincet fogadta a gyepszőnyeg-cserén átesett Rákóczi Stadionban. A kaposváriak vezetőedzője, Horváth Rudolf nem volt könnyű helyzetben a mérkőzést megelőzően, hiszen a leszűkített és megfiatalított keretéből hárman is sérüléssel bajlódnak, köztük a védelem oszlopa, Harsányi Dániel is. Emiatt három belső védős rendszerben küldte pályára csapatát a zöld-fehérek mestere, a Gál, Heil, Kis-Fónai sor előtt pedig öt középpályás helyezkedett el. Elöl pedig a Hampuk, Babinszky duó próbált veszélyt kialakítani a gyors kontrák után, ebből több igen ígéreteset is láthattunk az első negyed órában, amikor is inkább a hazaiak akarata érvényesült. A kaposváriak harcosan mentek bele minden párharcba, ennek köszönhetően a legtöbbet meg is nyerték, rengeteg labdát szereztek a középpályán, s uralták a meccset. Emiatt nem volt benne az a meccsben, hogy a vendégek gólt szereznek, de a semmiből jött a vezető találatuk. Az első fél óra végén Németh Márk vezette a labdát, majd felívelte azt az üresen hagyott Rétyi Róbertre, akinek tizenegy méteres, lágy fejese utat talált a kifutó Mikler Dániel mellett a kapuba (0–1). A kapus nem sokkal később helyrehozta hibáját, hiszen kitolta a léc alól Ulrich Dániel húsz méteres, sistergős löketét, így a szünetre maradt az egygólos szentlőrinci előny.

A fordulást követően már a Szentlőrinc akarata érvényesült, de a Rákóczi remekül szűkítette a területet, így a vendégek előtt nem alakult ki komolyabb lehetőség egy órányi játékot követően, Rétyi Róbert átlövését leszámítva. Ezt követően viszont eldőlt a mérkőzés, a vendég rohamokat ugyanis hiába szűrték meg remekül a kaposváriak, egy pontrúgás után ismét betalált a baranyai gárda: Rétyi Róbert bal oldali szögletét a hosszúról Novák Zsombor fejelte vissza középre, ahol Németh Márk közelről bólintott a hálóba (0–2), egy percre rá pedig Kiss Krisztián lőtte ki a jobb alsót tizenöt méterről (0–3). A hajrába lépve Rétyi Róbert növelte tovább a vendég előnyt, miután lapos lövése átcsúszott Mikler Dániel keze alatt (0–4). Ennél akár nagyobb is lehetett volna a felek közti különbség, de Novák Zsombor közeli fejesét és Ulrich Dániel kapáslövését is védte Mikler kapus.

Az utolsó percekben mindent megtett a becsületgólért a Kaposvár, ehhez Bíró Dominik és Ötvös Gábriel is közel állt, de előbbi tévesztett célt tizenhat méterről, míg utóbbi lövését a gólvonalról vágták ki, így rúgott gól nélkül kezdte az évadot a Rákóczi, amelyre a látottak alapján igen nehéz évad vár.