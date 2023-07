A Kaposvári Rákóczi FC két labdarúgója, Pintér Norbert és Kocsis Barnabás is jobb ajánlatra mondott igent, így a támadó és védekező középpályás is máshol folytatja pályafutását, akárcsak Ipacs Péter, aki jelenleg még próbajátékon szerepel.

A somogyi zöld-fehérek elmúlt két szezonjában is Pintér Norbert tudhatta magáénak a házi gólkirályi címet. A támadó viszont elfogadta a másodosztályból kieső Békéscsaba 1912 Előre ajánlatát, így a következő szezontól már a viharsarkiakat erősíti. A zentai születésű labdarúgó 2021 nyarán a Csíkszereda csapatától érkezett a Rákóczihoz, s rögtön a csapat meghatározó tagjává vált. A jelenleg harminc esztendős csatár két éven keresztül erősítette a klubot, ez idő alatt 69 mérkőzésen viselte a zöld-fehérek mezét, s ezeken a találkozókon 29 alkalommal volt eredményes. Információink szerint Békéscsaba egyből szeretne visszajutni az NB II.-be, ezért is csapott le gólerős támadóra, aki a mögöttünk hagyott évad során tizenhét alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

Akárcsak Pintér Norbert, Kocsis Barnabás is egy sokkal előnyösebb ajánlatra mondott igent. A még mindig csak 21 éves védekező középpályás egy évvel ezelőtt, Ceglédről igazolt Kaposvárra, s már a nyári edzőmeccseken bizonyította, hogy lehet rá számítani. Rögvest alapemberré vált, amit az is alátámaszt, hogy a mögött hagyott idényben a MOL Magyar Kupában két, míg a bajnokságban harminc alkalommal volt a kezdőcsapat tagja.

Ipacs Péter szintén távozott Kaposvárról. A pécsi nevelésű kapus 2021. júliusában érkezett a Rákóczihoz Taksonyból. Az első kaposvári idényében három Magyar Kupa, illetve négy bajnoki meccsen védte a kaput. A másodikban már több szerep jutott számára, hiszen a bajnokságban tízszer, míg a kupában egyszer állt a gólvonal elé. A jelenleg 26 esztendős kapus a szintén harmadik ligás Szentlőrincnél szerepel próbajátékon.