– Nagyon izgatottan vártam ezt a versenyt– kezdte beszámolóját Mohácsi Zsófia. – Ez a világ talán egyik leghíresebb hosszú távú kör pályája. Több mint 100 éves és 1000 méter hosszú. Rendkívül sok történetet hallottam a pályáról. Két másik versenyzőtársammal, Régi Istvánnal és Varga Norberttel képviseltük hazánkat a versenyen.

Szokás szerint verseny előtti felkészülés része volt, versenyekről korábban készült videók nézése. Hatalmas legendák motoroztak már itt és több rekord is született ezen a helyszínen. Mohácsi Zsófia két kategóriában is indult. Összesen 4-4 futama volt, ez edzésekkel együtt 48 kör ami egyben 48 km-t is jelent.

– Összegezve a Klasse 6 mind a négy futamát megnyertem, rajt-cél győzelemmel – folytatta Zsófi. – A Klasse 2 be már a múltkori versenyen bebizonyosodott, hogy a 250-es Yamaha quadom ide. De most, támogatói felajánlással kipróbálhattam egy KTM 450-es versenyquadot.

– Az időmérő futamot egy hajszállal nyertem meg. Az utolsó célegyenesben a quadom nem hagyott cserben és egy hosszal, de én tudtam átmenni a célegyenesen előszőr. Hatalmas sikernek könyvelhetem el a futam győzelmet és a versenyzők és nézők hatalmas tapssal és gratulációval fogadtak a depó bejáratánál. A nap többi futamát is sikerült megnyernem, immár hibák nélkül. A verseny végén mindkét osztályban első lettem.

Most kezdődik a versenyszezonban a szokásos nyári egy hónapos szünet, legközelebb a németországi Heringenben fog Zsófi rajthoz állni, de készül a magyar és a horvátországi versenyekre is. Magyarországi nemzeti bajnokságban továbbra is az élen áll a kategóriájában.