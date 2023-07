Az 1994-es születésű játékos a támadó szekciót fogja erősíteni. Korábban játszott Vácon, Kaposváron, míg az atomvárosi zöld-fehéreknél három évig volt a keretben.

Az előző szezonban kezdőként számoltak vele, de a Debrecen elleni mérkőzésen történt egy sajnálatos sérülés, ami miatt most nyárra lett száz százalékosan egészséges.

– Jó érzésekkel jöttem Siófokra, Somogy megye közel áll a szívemhez – mondta Nagy Richárd a klub közösségi oldalán. – Nagyon normálisak voltak a srácok az öltözőben, még talán túlzott tiszteletet is adtak, mert az NB I.-ből érkeztem. A beilleszkedésemmel az első naptól kezdve nem volt probléma, mindenki segítőkész. Csapatszinten szeretnénk minél jobban teljesíteni. Sok a fiatal a keretben, szeretnénk a tavalyihoz hasonló jó teljesítményt nyújtani, de ha tudjuk, még túlszárnyalni is. Véleményem szerint alkalmas rá a keret, és nagyon jó szakmai munka folyik. Egyénileg szeretnék minél többet játszani, minél előbb teljesen utolérni magam, és jó formában futballozni. A célom az, hogy a csapatot gólokkal és gólpasszokkal segítsem, illetve bízom benne, hogy a fiataloknak is támasz lehetek a rutinommal. Remélem minél több örömet szerzünk majd a szurkolóinknak.