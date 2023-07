Az elmúlt évekhez képest valamivel később kezdte meg a felkészülést a bajnokságra a Kaposvári VK, melynek edzéseit a jövőben is Surányi László irányítja. A tréner immáron az ötödik szezonját kezdi a kaposváriak vezetőedzőjeként, s ezúttal is számos új kihívással kell szembenéznie, ugyanis átalakul a bajnokság és a kupa lebonyolítása, valamit a keretben is több változás várható.

– A játékosok már két hete elkezdték az egyéni edzésprogramot, de a közös munka hétfőn kezdődött – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Napi három, egy konditermi és két vízi edzéssel készülünk az új forgatókönyv szerint zajló bajnokságra. Eddig is minden meccsnek nagy tétje volt, de ezután még nagyobb lesz, hiszen csak egy kört játszunk, ami után kettéválik a mezőny, első nyolcra és utolsó hatra. Bízunk abban, hogy az előző, sikertelen évad után sokkal sikeresebb lesz a folytatás. Személy szerint motiváltan, tele ambícióval várom a közös munkát a fiúkkal. A célunk, hogy a helyi kötődésű, tehetséges fiatalokat beépítsük a csapatba. Ők eddig is velünk készültek, de most sokkal több játékpercet kapnak és sokkal több felelősség hárul majd rájuk. A keretben lesznek változások, amit kiemelnék, hogy csak magyar játékosukkal vágunk neki a szezonnak, ilyen még nem volt a Kaposvár több mint tíz éves OB I.-es története során. Egy kicsit furcsa is volt, hogy az első edzésen nem kellett szerbül, horvátul vagy angolul elmondanom az utasításokat. Az, hogy nem kezdtük korán az alapozást, talán jól is jöhet a bajnokság végén, remélem, hogy még áprilisban és májusban is frissek lesznek a játékosok.

A kaposváriakra első körben a Magyar Kupa küzdelmei várnak augusztus tizennyolcadikán és tizenkilencedikén. Az A jelű csoport mérkőzései a somogyi vármegyeszékhelyen rendezik, így jó eséllyel ugranak medencébe Surányi László tanítványai.

– A kupát a felkészülés részének tekintjük, viszont amennyire lehet ezzel a kevés edzéssel, komolyan vesszük – tette hozzá a Kaposvári VK vezetőedzője. – A Honvéddal, a Miskolccal és az Újpesttel játszunk, nem a miénk a halálcsoport, viszont a magyar vízilabda továbbra is a világ legjobbja, ezt a válogatott is bizonyította a világbajnokságon. Aminek nagyon örülök és üdvözlöm a kezdeményezést, hogy napsütésben, 25 méteres, kinti pályán játszunk, bízom benne, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Az új szabályokkal pörgősebb, sokkal élvezhetőbb lesz a játék, több góllal, kontakttal. Meglátjuk, hogy mennyire lesz jó az új csapatunknak.

A kaposváriaktól a nyáron öt játékos távozott: a kapuból az egykori válogatott, Csoma Kristóf, míg a mezőnyből a korábbi válogatott kerettag, Horváth Ákos, a szlovák válogatott Aleksa Petrovski, az amerikai válogatott center, Kacper Langiewicz, valamint a csapat házi gólkirálya, Szatmári Kristóf is máshol folytatja pályafutását.

– A távozók közül voltak olyanok, akiket szerettünk volna megtartani, de más klub elvitte őket, illetve olyanok is, akikre nem tartottunk igényt – mondta Surányi László. – Bízom benne, hogy az érkezőkkel kiegészülve remek együttesünk lesz. Az előző idényben voltak csapaton belül olyan problémák, melyeket nehezen tudtam, tudtunk kezelni, több olyan játékos volt, aki minden látta a hibát, csak magában nem, de ezzel már nem szeretnék foglalkozni, csak az új szezonnal.