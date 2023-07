A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Vármegyei Igazgatóságának verseny és fellebbviteli bizottsága elkészítette a 2023/24-es évadra szóló nevezések és szabályzat szerinti, bajnoki osztályokra vonatkozó határozatát. Kiderült, az első- és a másodosztályban is tizenhat-tizenhat csapat küzd majd meg a bajnoki helyezésekért, a harmadik vonalban kilenc, míg a negyedikben, melyet területi alapon két osztályra osztanak majd fel, huszonkét együttes feszül egymásnak.



Fotó: Lang Róbert



A Somogy vármegyei első osztályban az előző kiíráshoz képest mindössze egy változás van, az FC Barcs ugyanis feljebb lépett egyet, így a legfelsőbb osztályban méreti meg magát.

A résztvevő csapatok: Balatonkeresztúr KSK, Balatoni Vasas SE, Balatonlellei SE, Csurgói TK SE, FC Barcs, Kadarkút VSK, Kaposfüred SC, Marcali VFC, Nagyatádi FC, Nagybajomi AC, Öreglaki Medosz SE, Segesdi SE, Somogysárdi SE, Juta SE, Tabi VSC, Toponár SE.

Az első forduló párosítása. Augusztus 12., szombat, 17 óra: Toponár SE–Nagyatádi FC, Balatonlellei SE–Öreglaki Medosz SE, FC Barcs–Csurgói TK SE, Segesdi SE–Balatonkeresztúr KSK, Balatoni Vasas SE–Nagybajomi AC. Augusztus 13., vasárnap, 17 óra: Tabi VSC–Kaposfüred SC, Somogysárdi SE–Marcali VFC, Juta SE–Kadarkút VSK.

A Somogy vármegyei másodosztályban több változás is történt, a bajnok Mezőcsokonya és a második helyezett Kaposmérő SE is maradt, ám – ahogy már fentebb említettük – az FC Barcs vállalta a kihívást. A Balatonberény viszont jelezte, hogy egyéb okok miatt csak a negyedik vonalban tud elindulni, s mivel az előző kiírás utolsó helyezettje, a Karád kiesett, ezért a harmadosztály bajnoka, a Nágocs, a második helyezett Somogyvár és a harmadik Balatonszárszó is itt kezdi meg a 2023/2024-es szezont.

A résztvevő csapatok: Balatonföldvári SE, Balatonszabadi SE, Balatonszárszó NKSE, Dél-Balaton FC, Böhönye KSE, Buzsák KSE, 1926 Fonyódi Petőfi SE, Kaposfői Kiske, Kaposmérő SE, Kéthelyi SE, Kiskorpádi SE, Lengyeltóti VSE, Mezőcsokonya SE, Nágocs SE, Somogyvári KÖSE, Somogyjád SZSE.

Az első forduló párosítása. Augusztus 12., szombat, 17 óra: Balatonföldvári SE–Lengyeltóti VSE, Kéthelyi SE–Somogyjád SZSE. Augusztus 13., vasárnap, 17 óra: Balatonszárszó NKSE–1926 Fonyódi Petőfi SE, Dél-Balaton FC–Nágocs SE, Böhönye KSE–Balatonszabadi SE, Kiskorpádi SE–Kaposfői Kiske, Buzsák KSE–Mezőcsokonya SE, Somogyvári KÖSE–Kaposmérő SE.

A Somogy Vármegyei harmadosztály csapatai: Berzence SE, Csokonyavisontai KSE, Iharosberényi Spartacus SE, Karád SC, Mikei FC, Osztopán SE, Szabási SE, Törökkoppányi SZSE, Zamárdi Petőfi SE.

A Somogy Vármegyei IV. osztály csapatai: Andocs KSE, Ádándi KSE, Babócsa SE, Balatonberényi KSE, BBSC Balatonboglár, Balatonendrédi Haladás FC, Somogybabod SE, Balatonújlaki SE, Csököly ÖSE, Visz Dél-Balaton FC, Homokszentgyörgyi SE, Inke SE, Kapostáj Zimány SE, Kaposújlaki SC, Lábodi Medosz SE, Mernye KSE, Mezőcsokonya SE, Ötvöskónyi, Somogyszili SE, Somogyszobi VSE, Gyékényes SE, Somogyjád SZSE II.

A harmadik és a negyedik vonalban később készítik el a sorsolást.