"Akkoriban azt mondták, csodát tettünk - talán kicsit mi is úgy érezzük -, ami közel negyven évig elhúzódott. Úgy gondolom, maradandót alkottunk a siófoki futballéletben és a magyar labdarúgásban is" - nyilatkozta az MTI-nek Tiber a siófoki aranycsapat hagyományos, minden évben megrendezett összejövetelén.

"Megvoltak a vezéregyéniségek a csapatban, akik ott voltak a harcvonalban az elsők között, akikre felnéztek a többiek, elfogadták az érveinket és utasításainkat, hiszen idősebbek, tapasztaltabbak voltunk, NB I-es múlt állt mögöttünk, tehát hallgattak ránk" - idézte fel a korszakos sikerek titkát Tiber, és hozzátette, mint az eredmények is bizonyítják, mindez nem volt haszontalan.

A Budafoki MTE idén közel járt ahhoz, hogy NB II-es együttesként megnyerje a MOL Magyar Kupát, ám a finálét végül 2-0-ra elveszítette a Zalaegerszeggel szemben. Tiber úgy fogalmazott, nem okozott álmatlan éjszakákat neki a dél-budaiak remek szereplése, talán még egy kicsit szurkolt is nekik, mert ennyi év után már nem foglalkoztatja, hogy kizárólag a siófokiak tartsák ezt a csúcsot.

"Már másképpen reagálunk erre, mint mondjuk harminc évvel ezelőtt. Közel járt hozzá a Budafok, és úgy gondoltam, talán még jó is lenne, ha egy alacsonyabb osztályú csapat nyerne" - fogalmazott Tiber, aki kétszer szerepelt a magyar válogatottban, és mindkét mérkőzésen gólt szerzett.

A korábbi támadójátékos leszögezte, egy személyben Takács Lászlónak köszönhetik, hogy minden évben találkozhatnak egymással, mert minden alkalommal ő szervezi az összejöveteleket.

"Nagy büszkeséggel várjuk a következő évet, hiszen oly rég voltak a sikerek, de olyan kellemes és kedves élmények fűznek hozzá bennünket. Nagyon fontos, hogy ne legyünk kevesebben, mert sajnos minden évben hiányzik egy-két ember az előző esztendőhöz képest" - mondta. Tiber arra utalt, hogy néhai vezetőedzőjük, Szőke Miklós mellett már Olajos Sándor, Handel György, Onhausz Tibor és Havasi József is elhunyt.

A Videotonból igazolt Tiber számára azért volt hatványozottan pikáns az MNK 39 évvel ezelőtti döntője, mert az ő javaslata nyomán éppen szülővárosában, Székesfehérváron rendezték a Rába ETO ellen 2-1-re megnyert mérkőzést, ugyanis a siófoki stadion nem volt alkalmas, hogy ilyen jelentős találkozónak otthont adjon.

A keret egyetlen siófoki születésű és nevelésű futballistája Takács László volt, aki elmondta, a nagy siker huszadik évfordulója után kezdtek el egyre többet találkozni az egykori játszótársak, eleinte három évente, mostanában pedig már minden évben legalább egyszer.

"A sikerek hozták össze ennyire ezt a csapatot. A pályán egymásért küzdöttünk, és ha valakinek valami gondja van, akkor a másik a mai napig segít neki" - nyilatkozta az MTI-nek.

Szereplésüket csodálatos menetelésnek nevezte, hiszen három NB I-es csapatot is elbúcsúztattak, a Videotont, a Ferencvárost és a Tatabányát, a döntőben pedig a Verebes József-féle Rába ETO-t győzték le.

"Ez abban az időben is szenzációnak számított. Örök élmény, amit nem lehet elfelejteni. A székesfehérvári döntő is olyan volt, mint egy álom, hiszen az ember ilyenről álmodik gyerekkorában, amikor elkezd futballozni" - mesélte Takács.

Mint felidézte, a kupagyőztes csapat elindult a KEK-ben, és abban az idényben feljutott az NB I-be, tehát a kupameneteléssel nem ért véget a sikerkorszak.

Jövőre lesz az MNK-aranyérem negyvenedik évfordulója, erről Takács egyelőre csak annyit mondott, komoly ünnepség lesz, amelynek részletei nagyjából már összeálltak a fejében.

