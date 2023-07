A tucatnyi magyar éremből a Kapuvári Gábor és Sleisz Gabriella vezette lányok hatban vették ki a részüket: Sillei Janka (39 kg), Zsitovoz Mária (46 kg) és Ritter Sophie (58 kg) is aranyérmes lett a kaposvári U15-ös birkózó Eb-n. Emellett Szentpál Vivien (33 kg) ezüstöt, míg Pusztai Kata (42 kg) és Bereczki Réka (62 kg) bronzot szerzett. A leányválogatott nagy bravúrral az élen végzett a csapatrangsorban.

– Úgy gondolom, a megszerzett érmek önmagukért beszélnek, nagyon ügyesek voltak a lányok, szépen teljesítettek – mondta Kapuvári Gábor. – Remekül sikerült a felkészülésünk, így előzetesen is sejteni lehetett, hogy sokra hivatott a csapatunk. Ami különösen biztató, hogy nagyon fiatal a névsorunk, mivel a többség még jövőre szintúgy serdülőkorú lesz. Nagyon klassz, összetartó csapat jött össze, a lányok végig támogatták egymást. Rendkívül ígéretes teljesítményt mutattak, az a cél, hogy ezt majd az idősebb korosztályba átlépve is átmentsék, és hasonlóan sikeresen folytassák a pályafutásukat.

A Madarasi Gábor, Kozák István és Bacsa Ferenc irányította kötöttfogásúak közül egyedüliként Budai Ferenc (68 kg) jutott a döntőbe, ezüstérmesként zárt. Zatkó Gergő (38 kg), Kovács Keve (41 kg), Torda Gergő (57 kg), Kolompár Imre (62 kg) és Kerepesi Ákos (85 kg) egyaránt a dobogó legalsó fokára állhatott fel. A magyar kötöttfogású küldöttség harmadik lett a nemzetek rangsorában.

– A fiúk technikásan, a pörgetések mellett emelésekkel is operálva, vagányan birkóztak – hangsúlyozta Bacsa Ferenc. – Zatkó Gergő az utolsó másodpercekben fordítva – a videóbíró segítségére is szükség volt – verte az azerit a bronzmeccsen, és szerzett érmet. Kovács Keve pedig azt a grúzt múlta felül technikai tussal a harmadik helyért, akitől néhány hete hasonló különbséggel kikapott. Ugyanakkor persze Budai Ferenc, Torda Regő, Kolompár Imre és a verseny zárasaként Kerepesi Ákos is dicséretes produkcióval rukkolt elő.

A szabadfogásúak dobogós helyezés nélkül fejezték be, így a magyarok összesen tizenkét éremmel, közte három arannyal, két ezüsttel és hét bronzzal végeztek Kaposváron.