Az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj verseny is bekerült a sporttörténelembe, mert az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty 5 óra 3 perc 56 másodperces új rekordidővel nyert, a második RSM és a harmadik Prospex-Delta előtt. Az idei versenyen 515 hajó nevezett be és végül a hivatalos eredmény szerint majdnem ötszáz hajó ért el értékelhető eredményt. A verseny 498-ik befutója a Soleil legénysége volt, akik több mint huszonkilenc és fél óra alatt, egészen pontosan 106 495 másodperc alatt tették meg a Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Keszthely-Balatonfüred távolságot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a befutási arány 97 százalékos volt az idén, ami szinte példa nélküli eredmény. 2018 óta például a befutási arány 49-88 százalékos volt. Ráadásul a versenyen idén elinduló 29 hajóosztályban szintén rekordidők születtek.

A kiváló széljárásnak köszönhető az, hogy a győztes több mint két órával megdöntötte a saját csúcsát, így a Kékszalag időrekordja a verseny kezdete óta 5 óra 3 perc 56 másodperc. A kiugróan jó szintidőt jelzi, hogy az idén tizenkét hajó futott be a korábbi, 7 óra 13 perces csúcsidőn belül. Az élboly lényegében 28-30 km/h-s átlagsebességgel haladt a verseny során, ami a tavi túravitorlás-versenyzésben igen gyors tempónak számít, még a sebességre optimalizált katamaránoknál is. Szintén jól mutatja az idei kedvező szélviszonyokat, hogy az elmúlt öt év versenyeit nézve például 2019-ben, a tókerülőt értékelhető eredménnyel záró hajók több mint fele még a vízen volt, amikor az idén a mezőnyt záró Soleil áthaladt a füredi célvonalon.

Józsa Márton, az MLS Raiffeisen Fifty-Fifty kormányosa még a célba érés után azt mondta:

– A mi szelünk volt. Az egész csapat élvezte a versenyt. Ha nem lett volna egy-két leállás, mint például Siófoknál, akkor a korábban jelzett négy és fél órás befutási idő sem lett volna lehetetlen. Tehát van még min javítani.

Goszleth Marcell, a győztes hajó legénységének egyik tagja azonban hozzátette:

– Mentálisan nagyon kimerítő verseny volt, azzal együtt, hogy ilyen hamar beértünk.

Az idei Kékszalagon folytatódott a hagyomány, amely egyben kiemelkedő sportemberi gesztus is, amikor a verseny első helyezettje a célban fogadja az utolsóként befutó hajót. Ez az idén is megtörtént, ezzel lezárva az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat. Tavaly és az idén is megdőlt az időrekord, valamint a leggyorsabb katamaránok technikailag képesek lehetnek ennél is jobb időre, de a mostanihoz hasonló időjárási és szélviszonyok évtizedes távlatban is ritkán adódnak a Balatonon.

A szombati balatonfüredi ünnepélyes díjátadón rengeteg csapat és vitorlázó részesült elismerésben. Az abszolút győztes a Herendi Porcelánmanufaktúra különleges trófeáját kapta meg. A sportszerűség jegyében az 500 ezer forintos pénzjutalommal járó KPMG Fair Play Díjat a Principessa legénysége kapta (Oroszlán Péter kormányos, Báthori Zsigmond, Bárdos Mihály, Csüllög Zsolt, Baráth Gábor, Mónus Gyula András, Sarina Róbert, Almási Zsombor, Maros Gergely, Tóth Elizabet Virág, Bogdán Gergely, Balogh Attila Zsombor, Somi Imre, Nagy Mátyás, Németh Péter, Kis-Kapin Károly.) Mégedig azért, mert a verseny első szakaszán, a kenesei bója előtt a Raffica felborult, a Principessa kormányosa úgy döntött, hogy a két kísérőmotorosukból az egyiket odaküldte a másik hajóhoz, hogy nyújtson segítséget a mentésben. Azzal, hogy a Principessa azonnal hozzáértő, a Liberák mentésében gyakorlott segítséget nyújtott legnagyobb ellenfele, a Raffica számára, kiemelkedően sportszerű cselekedetet hajtott végre.

A turizmust is élénkíti a Kékszalag.

Ahogy a korábbi években, az idén is kiemelkedő szerepet játszik a Kékszalag a balatoni turizmus népszerűsítésében. Ebben az évben a versenyt rendező Magyar Vitorlás Szövetség a támogatókkal, partnerekkel közösen számos vízi és parti programmal szervezte meg a Kékszalag Fesztivált, amely július 1-jén indult. A programsorozatban számos esemény kötődött a Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturáis Fővárosa rendezvényhez. Az események közül kiemelkedett a balatonfüredi móló végén a tó történetét bemutató Privát Balaton fotókiállítás, amelyet a Lipták Gábor Városi Könyvtár állított össze.

A Kékszalag Fesztivál programjait, ezen belül a vitorlásversenyek sikeres megrendezésében kiemelt szerepet játszottak a támogatók, köztük a verseny névadó szponzora, a Raiffeisen Bank. Emellett az Audi, a Generali, a GeneralCom, RSM, KPMG, Dockyard, Herendi Porcelánmanufaktúra, Ilcsi, Egis Gyógyszergyár is. Szintén hozzájárult a rekordok sokaságát eredményező versenyhez az élő közvetítést biztosító Samsung és Telekom.