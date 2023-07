– Örömteli esemény a mai, hiszen megtesszük az első lépést a 2023/2024-es bajnoki szezon előtt – fogalmazott a hétfő délutáni sajtótájékoztatón Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – Az új vezetőedző személye innentől hivatalos, Váradi Kornél vezeti a szakmai munkát az előttünk álló idényben a Kometa Kaposvári KK-nál. Mindenképpen magyar trénert szerettünk volna szerződtetni, s már régóta tárgyaltunk Kornéllal. Akinek személyében sikerült egy olyan edzőt találnunk, aki szem előtt tartja azokat az elképzeléseket, melyeket a klubunk felvázolt, s bízom benne, hogy az ő segítségével meg tudjuk valósítani a céljainkat.

Puska Zoltán hozzátette: azért most jelentették be az új edző érkezését, mert Váradi Kornél az U19-es férfikosárlabda-válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott, s úgy beszélték meg, hogy csak a Debrecenben rendezett korosztályos világbajnokság után hozzák nyilvánosságra az érkezését. – Egy fiatal, de tapasztalt edzőről beszélünk, akinek a kezei alatt egy olyan csapat formálódik majd, amely kaposvári fiatalokra építve, de természetesen külföldi játékosokkal megerősítve, megfelelően szerepel a következő idényben. Annyit elárulhatok a szerződésével kapcsolatban, hogy hosszú távra tervezünk Kornéllal, azt szeretném, hogy az a munka, amit most elkezd, annak érjen is be a gyümölcse.

– Miután megkeresett a Kometa Kaposvári KK, viszonylag gyorsan találkoztak azok a nézőpontok, melyeket én is és a klub is szem előtt tartott – mondta Váradi Kornél. – A világbajnokság után mindenképpen vissza akartam térni a honi kosárlabda élvonalába, s úgy gondolom, ez számomra is egy kitűnő lehetőség. Tetszetek azok az elképzelések, azok a célok, az a hosszútávú terv, melyet a vezetőség felvázolt. Valóban vannak tehetséges játékosok – ami a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola nagy büszkesége is –, és fontos, hogy ezeket a fiatalokat olyan légiósokkal erősítsük meg, akik kellően tapasztaltak és a csapat vezérei tudnak lenni. Akiktől olyan dolgokat leshetnek el, ami lényeges a fejlődésük ezen szakaszában. Emellett azt is fontos tudni, hogy a fiatalok beépítése mindig egy hullámvasút, hiszen még nem lehet elvárni tőlük azt, hogy folyamatosan állandó teljesítményt nyújtsanak. Ezért is meghatározó dolog az, hogy megfelelő külföldi játékosokat találjunk, ahogy az is nagyon fontos, hogy a tehetségeket technikailag, taktikailag is megfelelően képezzük, s fizikálisan és mentálisan is felkészítsük őket az NB I./A-csoportra. Hiszen azt szeretnénk, ha megragadnának a csapatban és továbbfejlődjenek.

A Kometa Kaposvári KK új vezetőedzője kiemelte, már nagyon várja a közös munkát, s köszöni a lehetőséget. – Biztosan hatalmas szükségünk lesz a szurkolóink támogatására is, hiszen már most lehet látni, hogy az előttünk álló bajnokság nagyon kiegyenlített lesz, ezért minden mérkőzésnek nagy jelentőséggel bír majd, s én abban hiszek, hogy együtt még erősebbek lehetünk. Egy olyan csapatot akarunk építeni, mely mindent megtesz a pályán a győzelemért. Az egész idény során azért dolgozunk, hogy – a lehetőségeinkhez mérten – a szezon végén elégedettek legyünk azzal, amit elértünk.