– Miért döntött a kaposvári szerepvállalás mellett?

– Az U19-es debreceni világbajnokság után vissza szerettem volna térni a magyar NB I./A-csoportba, onnan folytatva a munkát, ahol a vb-projekt előtt abbahagytam – felelte vezetőedzőnk, Váradi Kornél. – Amikor leültem beszélni Puska Zoltánékkal, olyan terveket vázoltak fel, ami közel áll hozzám. Azaz építsünk egy jó csapatot, úgy, hogy közben építsük be a magyar játékosokat és fejlesszük a fiatalokat, s hozzájuk igazítva válasszuk ki a légiósokat. Ez az elképzelés szimpatikus volt, ezért igent mondtam. Természetesen azt is figyelembe vettem, hogy én is fejlődhetek a somogyi vármegyeszékhelyen, hiszen minden új tapasztalás egy újabb lépcsőfok lehet számomra.

– Mennyire ismeri a csapatot?

– Maximálisan figyelemmel kísértem a magyar kosárlabdát, ráadásul több fiatallal együtt dolgoztam az utánpótlás-válogatottnál. Augusztustól aztán még jobban megismerjük egymást, hiszen akkor kezdődik a közös munka.

– A szurkolókat mindig az érdekli a legjobban, milyen kosárlabdát láthatnak a következő szezonban.

– Az edzői filozófiám egyik fontos szerepe, ami a modern kosárlabda alapja is, a tranzíciós játék védése és a lepattanók kontrollálása, hiszen e nélkül nem lehet stabil a védekezés, s így a csapat sem. Remélem, ez minél hamarabb a lehető legmagasabb szintre fejlődik. Ezután jön az, hogy mi mennyi tranzíciós játékot tudunk vezetni, illetve a mérkőzés képéhez igazítva megtalálni a támadójátékunk egyensúlyát.

– Térjünk át a vb-re, mely a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének a főprojektje volt, mennyire elégedett a nemzeti együttes szerepléssel?

– Abszolút pozitívan értékelem a nemzeti együttes szereplését. Amikor belevágtunk, az volt az elsődleges cél, hogy – csúnyán fogalmazva – ne verjenek agyon minket. Ezt messze túlszárnyaltuk, hiszen nyertünk két mérkőzést, és egyik találkozókon sem játszottunk alárendelt szerepet, megmutattuk a karakterünket, s kiadtuk magunkból azt, ami bennünk volt. A végére fizikálisan elfáradtunk, de a torna közben, s ezt nem kifogásképp említem meg, betegség gyötörte a csapatot, s néhányan sérüléssel bajlódtak. Olyan magas szintű kosárlabdával találkoztunk a debreceni tornán, melyből sokat lehet tanulni, remélem, a vb-n szerzett tapasztalatokat minden játékos és klub fel tudja majd használni.

– Kaposváron sok fiatal tehetséggel dolgozol majd együtt, előnyt jelenthet, hogy négy éven át utánpótláskorú sportolókkal foglalkoztál?

– A tehetség egy adottság, az, hogy milyen játékos lesz a sportolóból, a mentalitásától is függ, ahogy attól is, megtudja-e lépni azokat a szinteket, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valakiből profi sportoló váljon. Ezen kell következetesen dolgozni a fiatalokkal, érezzék, tudják, mit, miért csinálnak, mitől lesznek jobbak. Fontos, hogy nem szabad nagy elvárásokat támasztani feléjük, mert ahogy a sajtótájékoztatón is említettem, a fiatalok beépítése mindig hullámvasút. Azt tartom a magyar kosárlabda jövőjének, hogy minél több jó magyar játékos legyen, hiszen ez a honi bajnokság és a válogatott érdeke is.

– Már többször is említetted a mentális felkészítést, nagy hangsúlyt fektetsz erre?

– Kosárlabdaedzőként a saját pedagógiámmal, korábbi tapasztalataimmal tudok segíteni, de szükséges, hogy a fiatalokkal jó mentálszakemberek dolgozzanak.

– Mit üzensz a szurkolóknak?

– Kemény szezon elé nézünk, s biztos nagy szükség lesz arra, hogy a legnehezebb pillanatokban is együtt legyünk, összezárjunk, hiszen együtt erősebbek vagyunk. Tudom, hogy Kaposváron fontos szerepet tölt be a kosárlabda, tudom, hogy fanatikusok a szurkolók. Azt ígérhetem, mindent meg fogunk tenni a pályán azért, hogy a szurkolók elégedettek legyenek, azaz harciasan lépünk fel minden ellenféllel szemben, és mindig a tudásunk legjavát fogjuk nyújtani.