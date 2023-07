Az átszervezett harmadosztály nyitófordulójában a másodosztálytól három évad után, egy fájó osztályozóval elköszönő Szentlőrincet fogadja a megújult gyepszőnyegű Rákóczi Stadionban a Kaposvári Rákóczi FC. A vasárnap 17.30 órakor kezdődő bajnokin a kaposváriakra a Dél-Nyugati csoport egyik nagy esélyese, a sok minőségi játékost igazoló Szentlőrinc vár, ami egy remek erőfelmérő lesz Horváth Rudolf átalakult, megfiatalított csapatának.

– Felkészültünk az ellenfélből, tudjuk, mire számíthatunk tőlük – fogalmazott Babinszky Bence, a Kaposvári Rákóczihoz nemrég érkező támadó. – Semmiképp sem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, szeretnénk ponttal, pontokkal kezdeni az idényt, személy szerint pedig szeretném megszerezni az első gólomat kaposvári színekben.

Babinszky Bencének nem kell bemutatni a szentlőrinci közeget, hiszen korábban futballozott a baranyai csapatban, amely akkor még a második ligában szerepelt.

– Pár játékost ismerek abból az időszakból, amikor ott játszottam, de sokat igazoltak a nyáron – mondta Babinszky Bence. – Nekünk azonban nem az ellenféllel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy nyerjük meg a meccset.

A stadionba való visszatéréssel remélhetőleg a hamisíthatatlan futball-hangulat is visszaköltözik a cukorgyári gödörbe, de ehhez szükség lesz a csapat jó teljesítményén kívül a szurkolók buzdítására is.

– Bízom benne, hogy sokan kilátogatnak majd – tette hozzá Babinszky Bence, akit a céljairól is kérdeztünk. – A célom, hogy minél több lehetőséget kapjak, s ezt gólokkal háláljam meg. A felkészülési időszakban kétszer is betaláltam, emellett egy gólpasszt is adtam, s ezt szeretném tovább folytatni, immár a bajnokságban. Nagyon jó állapotban érzem magam, átestem a holtponton, így teljesen felfrissülve várom a rajtot.