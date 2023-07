Igen, jól látod. A Feröer-szigeti csapat vezet a félidőben 3–0-ra... – mondta Szűcs Tibor lapszerkesztő, amikor visszaértem a Rákóczi-meccs után a szerkesztőségbe, s csak értetlenül meredtem a tévéképernyőjére. Megmondom őszintén, éreztem, hogy már az első félidőben eldől minden. A gólok eloszlását azonban egészen másképp gondoltam...

Amúgy érdekes az egybeesés. A Rákóczi–Paks II. edző­meccs egy órával korábban kezdődött, s az első játékrészben mondhatni semmi nem történt a pályán. A második félidőben aztán – amikor Budapesten elkezdődött a Fradi-meccs – potyogtak a (mármint kaposvári) zöld-fehér gólok, miközben a Ferencváros képtelen volt akárcsak egyszer is bevenni Feröer-szigeti ellenfele kapuját.

Auf Wiedersehen és ruszkik haza! – skandálták a szurkolók (már akik ott maradtak a folytatásra) Sztanyisz­lav Csercseszov mesternek címezve. Még aznap este rögtön el is köszönt az orosz edzőtől Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke. A meccs után a játékosok szokás szerint felsorakoztak – pontosabban odakullogtak – a „B” közép elé, ahol kórusban azt kiabálták: vedd le a mezt! Azt sem tudták hirtelenjében, hogy most mihez kezdjenek. Amúgy ez érthető, lévén a játékosok jelentős többsége külföldi légiós. Pedig a drukkerek még mutatták is, hogy mit csináljanak...

A Feröer-szigeteki KÍ Klaksvík ellen történtek még egy kérdést felvett: valóban muszáj mindenáron a külföldi játékosokhoz ragaszkodni? Nem lenne célszerűbb (és kifizetődőbb) ezt inkább itthon, a saját utánpótlásra támaszkodva megoldani? Tudom, nagy szükség van a légiósokra. Na de ennyire?



Azt sem értették, mit mondanak nekik a saját szurkolóik