Remek védekezéssel kezdett Dél-Korea, az első hat pontból ötöt az ázsiai csapat szerzett. Kőnig Gábor időkérése után újabb két pontot könyvelhettek el maguknak a koreaiak, ezért a magyar szövetségi edző ismét magához hívta tanítványait. A helyzet nem igazán javult, ezért 3–10-es állásnál Vértes Szonja váltotta Tóth Sárát feladó poszton. A játszma felénél már hattal mentek a magyarok előtt az ázsiaiak, Botyánszki Fannit is lehívta a pályáról Kőnig Gábor, helyére Gergácz Olga lépett. Láthattunk szép megoldásokat a házigazdától, de a végjátékhoz közeledve még mindig nagyobb előnye volt a nagyszerűen támadó Dél-Koreának. 20–14-es ázsiai vezetés után két pontot a hazaiak szereztek, ezért az ellenfél kért időt. Az első játszma utolsó perceiben többször is sikerült három pontra zárkóznia a magyar csapatnak, és bár 24–20 után két szettlabdát is hárítottak, a harmadikat már nem sikerült.

Lendületben maradt a folytatásra is az ázsiai együttes, 6–2-vel kezdte a második játszmát. Kőnig Gábor időkérése után támadásban és védekezésben is összekapta magát a házigazda, 9–7-es ázsiai vezetésnél ezúttal a koreai edző hívta magához játékosait. Hiába, egy blokkal egyenlített a magyar csapat, majd Radnai Luca remek ejtése után már vezettek. Blokkból és a szélről is gyűjtögették a pontokat Kőnig Gábor tanítványai, egy már-már maratoni labdamenet után pedig 16–11-re a házigazda vezetett. Héttel mentek a magyarok, amikor a koreai edző időt kért, azonban Erőss Mirtill pontjával már 20–12-re a magyar csapat vezetett. A koreaiak próbáltak közelebb zárkózni ellenfelükhöz, azonban Nagy Sophia egy szerencsés ász után kiharcolta a szettlabdát, amit a házigazda azonnal értékesített.

Sokáig felváltva gyűjtögették a pontokat a felek, aztán 10–7-re a koreai csapat vezetett, ezért Kőnig Gábor időt kért. Annyit sikerült elérni, hogy Erőss két nagyszerű bombájával tartották a hazaiak a lépést az ellenféllel, azonban a harmadik játszma felénél már öttel vezetett Dél-Korea. A magyar védekezés az időkérés után sem rendeződött, az ázsiai csapat több helyen is rést talált a mieink játékában. Feladó és átlócsere után sem igazán sikerült Kőnig Gábor együttesének védekezését stabilizálni, ezért a D-csoportot az ötödik helyen záró ázsiaiak nyolc pontos előnyben érték el a huszadik pontot. A magyarok nem tudtak zárkózni, egy ásznyitás után ismét a koreaiak jutottak szettelőnyhöz.

Jól kezdte a negyedik felvonást a magyar csapat, amely Radnai Luca ásza és Erőss bombája után 5–1-re vezetett. Nem sokkal később az ázsiaiak edzője kikérte az első idejét, szerencsére azonban nem sok eredménye lett, hiszen a csapat továbbra is nagyszerűen játszott. Az előny ismét ötpontosra duzzadt a játszma derekára, azonban nem sokkal később már csak három volt közte, ezért Kőnig Gábor kért időt. Két blokk után majdnem egyenlített Dél-Korea, azonban két magyar ponttal ismét hárommal a mieink vezettek. 20–16-nál kikérte második idejét az ázsiai edző, megállítani azonban nem tudta a házigazdát, amely egy hosszú koreai ütés után játszmalabdához jutott, Radnai Luca pedig azonnal értékesítette azt, így következhetett a döntő szett.

A következő felvonásra is átmentette lendületét a magyar csapat, az első három pontot a hazai együttes szerezte. A koreai időkérés után aztán egyenlített az ázsiai csapat, majd a vezetést is átvette. 5–7-nél Kőnig Gábor kért időt, és bár Nagy Sophia centertámadásból eredményes volt, a következő pontot a koreaiak szerezték. A térfélcsere utáni labdamenet közel egy percig tartott, viszont a mieink a nyerték, sajnos a következőt pedig a koreaiak. 10–7-es ázsiai vezetésnél ismét magához hívta játékosait a magyar szövetségi edző, aminek eredményeként előbb 11–10-re zárkóztak a mieink, majd Radnai Luca egy pimasz megoldással egyenlített. Az izgalmas végjátékban két koreai pontra két magyar pont volt a válasz, majd az első ázsiai mérkőzéslabdát is hárították a mieink. A másodikat sajnos már nem sikerült, Dél-Korea győzött, a magyar csapat pedig csütörtökön, lapzártánk után Puerto Rico ellen a tizenharmadik helyért lép pályára.

Dél-Korea–Magyarország 3–2 (22, –16, 18, –17, 14)

Szeged, 450 néző. Vezette: Kurtiss, Kouki.

Magyarország: Botyánszki, Nagy S. 16, Tóth S., Jámbor 16, Radnai Luca 15, Erőss 20. Csere: Baksa (liberó), Vértes 3, Gergácz 6, Tarr 1, Kiss L. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – A dél-koreai csapat fizikailag közelebb állt hozzánk, nagyon technikásak a játékosok, viszont nagyon pici dolgokon múlt a győzelem. A vesztes és a megnyert szettek is szoros csatákat hoztak. Sajnos a végén egy picivel többet hibáztunk, mint kellett volna, becsúszott néhány kommunikációs hiba, ami elkerülhető lett volna, de így is csak minimálisan kaptunk ki az utolsó felvonásban.