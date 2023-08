Nem számíthatnak könnyű összecsapásra a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, ugyanis a bajnoki címre áhítozó FC Nagykanizsa érkezik a Rákóczi Stadionba. A két együttes MOL Magyar Kupában hasonló utat járt eddig be, hiszen bekerültek a legjobb 64 együttes közé, de a bajnokság teljesen más. A kaposváriaknak viszont adhat némi önbizalmat az, hogy legyőzték a Sárbogárdot a kupában, még akkor is, ha elmaradt a nagyarányú győzelem.

– Minden győztes mérkőzés önbizalmat ad – fogalmazott Horváth Balázs, a Kaposvári Rákóczi FC fiatal középpályása. – Egy jó erőkből álló, megye egyes csapat volt az ellenfél, amely megnehezítette a dolgunkat, de továbbjutottunk, ami a fő cél volt a kupában. Utána nem volt nagy ünneplés, mert egy többgólos sikert is kihozhattunk volna a találkozóból. Egy sikernek fogtuk fel, ami löketet adhat a következő bajnokikra.

A továbbjutást egyetlen, jól eltalált lövés döntötte el, melyet Horváth Balázs eresztett el tizenhat méterről.

– Régóta vártam már a szezonbeli első gólomra, bosszús is voltam az előző mérkőzéseken is sokszor kerültem helyzetbe, de nem tudtam betalálni – mondta Horváth Balázs. – Most, hogy sikerült megszereznem az első gólom, jönni fog vele a többi is és ezzel együtt a jönnek majd a győzelmek is a bajnokságban!

A győzelmekre pedig nagy szüksége van a Rákóczinak, hiszen a bajnokságban még nyeretlenek a zöld-fehérek.

– Szerdán, a Nagykanizsa ellen szeretnék ezt megtörni, mindent meg fogunk tenni a győzelemért – hangsúlyozta Horváth Balázs. – Papíron esélyesebb a Nagykanizsa, de egy meccsen bármi megtörténhet. Ha a jobban kihasználjuk a helyzeteket az előző meccsekhez képest, akkor megszerezzük az első győzelmünket a bajnokságban, és ami még fontosabb, hogy hazai pályán, a hazai közönségünk előtt tehetjük meg mindezt!

A kaposváriak sűrű hét elé néznek, hiszen szerdai hazai meccsük után vasárnap délelőtt már Pakson szólítják őket pályára.

– Sokkal eredményesebb szokott lenni a csapat, amikor sűrűn vannak a mérkőzések és személy szerint én is – tette hozzá a középpályás.