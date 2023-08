Paár Márk, Halmai Dániel és Antalics Dániel után Szőke Bálinttal is profi szerződést kötött a Kometa Kaposvári KK élvonalbeli férfikosárlabda-csapata. A 2005-ös születésű tehetség Dombóváron sajátította el a kosárlabda alapjait, majd Kaposvárra tette át székhelyét, egészen pontosan a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolához, ahol folyamatosan lépkedett előre. S olyan messzire jutott, hogy már az előző idényben is a felnőttcsapattal készülhetett. A mögöttünk hagyott szezonban pedig átlépett egy nagy mérföldkövet, hiszen az alsóházi rájátszásban, a Nyíregyháza elleni hazai meccsen, megszerezte élete első felnőttpontjait, ráadásul rögtön kilencet. Szőke Bálint három évre kötelezte el magát a csapathoz.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk Váradi Kornél vezetésével kezdte el a felkészülést az NB I./A-csoportos férfikosárlabda-bajnokság 2023/2024-es szezonjára a Kometa Kaposvári KK.



Puska Zoltán ügyvezető és Szőke Bálint.

Fotó: M. G.



– A fiatalokkal már másfél héttel ezelőtt elkezdtük a közös munkát – fogalmazott akkor Váradi Kornél, a minap kinevezett vezetőedző. – Most már a komplett magyar mag edzésbe állt, s a hét folyamán megérkeznek a légiósaink is. Az elején felmérjük, ki, milyen állapotban van, s nagy hangsúlyt fektetünk a fizikális felkészítésre. A jövő hétvégén már előkészületi mérkőzést játszunk, hogy lássuk, ki, hol tart, s az azóta eltelt idő alatt, mit sikerült felépíteni. Minden tréningen előkerül már a taktika védekezésben és támadásban is, a felkészülési találkozók pedig arra szolgálnak, hogy lépésről lépésre figyelemmel tudjuk kísérni a fejlődést.

A tervezett program. Augusztus 24., 18 óra: Kometa Kaposvári KK–PVSK-Veolia; augusztus 26., 17 óra, Eszék: KK Vrijednosnice Osijek–Kometa Kaposvári KK; augusztus 30., 18 óra: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kometa Kaposvári KK; szeptember 2., 18 óra: Kometa Kaposvári KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét; Szeptember 9-10., Paks: Morgen Ferdinánd Emléktorna (Paks, Kaposvár, Oroszlány, Brno); szeptember 15-16., XII. Orosz László Emléktorna (Kaposvár, NKA Pécs, Oroszlány, Paks); szeptember 22., 18 óra: Budapesti Honvéd SE–Kometa Kaposvári KK.