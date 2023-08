Szombaton az esélyesebb csapatok magabiztosan gyűjtötték be a három bajnoki pontot. A Balatonlelle hatot vágott a Kaposfürednek, amely hetven percen át Balog Alex Péter kiállítása miatt emberhátrányban játszott. Miután már 6–0 arányban vezetett a házigazda lellei alakulat, a hazaiak játékosedzője, Kenéz Szabolcs egymás után hozta le a kezdőcsapat tagjait. A Toponár ugyancsak hazai pályán a Csurgónak gurított négy gólt, a Marcali pedig az újonc Barcs otthonában nyert 4–2 arányban.

Vasárnap csupán a Balatoni Vasas tudta fölényesen legyőzni az ellenfelét. A siófokiak hatszor találtak be a Segesd hálójába. A Somogysárd és a Balatonkeresztúr nem jutott dűlőre egymással, előbbi gárda kétgólos előnnyel vonulhatott szünetre, amely után az ellenfél hamar egyenlített, s a vezetést is átvette. A Somogysárd végül a 90. percben tudott végérvényesen is ikszelni. A Tab és a Kadarkút párharcát elég későn, a 92. percben sikerült csak eldönteni a Kadarkút javára, a csereként beálló Sárközi Kevin találatával.

A 3. forduló eredményei

Balatonlellei SE–Kaposfüred SC 6–0 (3–0)

Balatonlelle. Vezette: Czár K.

Balatonlelle: ifjabb Posza Zs. (Nagy G. a 75. percben) – Soóky R., Kelemen K. (Muth M. a 75. percben), Kovács P., Fazekas Á. (Czeider M. a 72. percben), Hrabovszki Z., Körmendy K. (Dömötör D. az 59. percben), Kovács K. (Kéri G. a 81. percben), Németh J., Hegedűs Gy., Kiss K. (Barczi L. a 69. percben). Játékosedző: Kenéz Szabolcs.

Kaposfüred: Vass J. – Csiszár T. (Magyar K. az 59. percben), Dervalits S., Farkas T. (Somlai D. a 77. percben), Kovács R., Szántó B., Orsós V., Sipos A., Hornyák D. (Szulimán M. a 69. percben), Károli Gy., Balog A. Edző: Széchenyi Attila Ferenc.

Gólszerzők: Hrabovszki Z. 2 (a 4. percben és a 66. percben), Németh J. 2 (az 58. percben és a 62. percben), Soóky R. (a 30. percben), Hegedűs Gy. (a 33. percben).

Kiállítva: Balog A. (Kaposfüred) a 21. percben.

A Kaposfüred ifjúsági csapata szabadnapos volt.