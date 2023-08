Az egy osztállyal alacsonyabban szereplő, vármegye egyes Sárbogárd SE sporttelepén szólították pályára a harmadik ligás Kaposvári Rákóczit, amely célja között egyértelműen a továbbjutás szerepelt. Horváth Rudolf, a zöld-fehérek mestere emiatt szinte a legerősebb kezdőnek szavazott bizalmat, így nem is csoda, hogy a somogyiak az első pillanattól fogva uralták a találkozót, azonban csak egy igazán nagy helyzetük volt az első negyed órában, amit a jobb szélen kiugratott Ekker Milán belerúgott a kapusba. A hazaiak folyamatosan jöttek ki a szorításból, ráadásul a félidő derekán, az első szögletük után, kis híján megszerezték a vezetést egy öngóllal, ugyanis Pusztai Dániel testéről a jobb kapufára vágódott a labda. A betömörülő sárbogárdiak ellen kevés helyzetet tudtak kidolgozni a kaposváriak, akik átlövéssel sem igazán próbálkoztak. Csupán Ekker Milán és Horváth Balázs tüzelt távoltról. Előbbi lövésébe beleértek, így kevéssel fölé szállt, míg utóbbi megszerezte a somogyiaknak a vezetést. A félidő utolsó percében a tizenhatos jobb sarkáról vette célba a bogárdi kaput a fiatal középpályás, aki remekül lőtt a jobb alsóba (0–1).

Fotó: Klein Péter

A fordulás után éledeztek a hazaiak, Mikler Dánielnek kétszer is védenie kellett, a második utáni kipattanónál pedig Mayer Dávid ziccerbe is tudott kerülni, de öt méterről fölé lőtt. A kaposváriak így rákapcsoltak, főleg a jobb szélen tudták megbontani a Fejér vármegyeieket, de Ekker Milán hiába centerezett kétszer is tökéletesen, kimaradtak az ordító helyzetek, az első után ugyanis Hampuk Ádám rosszul találta el a labdát, s nem talált kaput, míg a másodiakt követően Nicoló Mazzonetto egy méterről fejelt a kapusba. Az utolsó percekben a sárbogárdiak minden egy lapra feltéve támadtak, beszorították a Rákóczit, amely a rutinjának köszönhetően megőrizte előnyét, s továbbjutott a legjobb 64 közé.

Sárbogárd SE (Fejér vármegyei I. osztály)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III. Dél-Nyugati csoport) 0–1 (0–1)

Sárbogárd, 300 néző. V.: Molnár R. (Farkas G., Nagy B.).

Sárbogárd SE: Nyári B. – Finta (Horváth A., a 64. percben), Gráczer, Vagyóczki, Tölgyesi – Farkas G. (Fodor M., a 83. percben) – Horváth Á. (Luczek, a 83. percben), Szalai Á. (Joó, a 64. percben), Bencze J., Tóth P. (Simon Gy., a szünetben)– Mayer D. Vezetőedző: Pajor László.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker, Heil, Gál, Pusztai – Horváth B., A. Mazzonetto (Pintér M., a 72. percben), Szederkényi – Bíró D. (Czimmerman, a 90. percben), Hampuk (Ötvös, a 76. percben), Babinszky (N. Mazzonetto, a szünetben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerző: Horváth B. (a 45. percben).

Sárga lap: Bencze J. (a 38. percben), Horváth Á. (a 42. percben), Simon Gy. (a 89. percben) illetve Babinszky (a 32. percben), Ekker (a 78. percben).

Fotó: Klein Péter

A Budapesti első osztályú Csepel UFC otthonában, műfüvön lépett pályára az AC Nagybajom. A somogyi nem tudtak a legerősebb keretükkel elutazni a fővárosba, de így is remekül tartották magukat. Az első félidő derekán összeszedett egygólos hátrányukat a fordulás után szinte azonnal ledolgozták Márton András találatával, viszont ezt követően a hazaiak akarata érvényesült. Egy órányi játékot követően a Csepel öt perc leforgása alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a hajrában Bereczki Koppány duplájával lezárta a találkozót. A nagybajomiak így búcsúztak a sorozattól.

Csepel UFC (BLSZ I.)–AC Nagybajom (Somogy vámegyei I.) 5–1 (1–0)

Budapest, Hollandi út, 200 néző. V.: Altorjay (Balla L., Juhász L.).

Csepel UFC: Papp B. – Takács A. (Bereczki, a 77. percben), Mohácsik, Béres D. (Kiss M., a 86. percben), Nemes, Béres R. (Kékesi, a 86. percben), Boda (Horváth Á., a 83. percben), Haraszkó, Hegyes (Bíró T., a szünetben), Gulyás, Seregy. Vezetőedző: Rebecsák Szilárd.

AC Nagybajom: Czeferner – Kiss J., Abdalla (Iványi, a szünetben), Márton A. (Fodor T., a 73. percben), Weimann R., Horváth P., Kis P., Csalló, Simon R., Pap-Tibol (Weimann Á., a 69. percben), Szalai N. Vezetőedző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Hegyes (a 23. percben), Bíró T. (a 64. percben), Takács A. (a 69. percben), Bereczki (a 78. és a 88. percben), illetve Márton A. (a 46. percben).

Sárga lap: Szalai N. (az 50. percben).