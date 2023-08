– A budapesti atlétikai világbajnokság szombati nyitányán ön is ott foglalt helyet a lelátón.

– El is áztam alaposan... – mondta a kaposvári veterán atléta, a 73 éves kaposvári Földi Mihály.

– Hat évtizedet felölelő pályafutása során volt már hasonló élményben része?

– 2018-ban Madridban az egész verseny alatt végig ömlött az eső.

– Kedden este volt olyan szám – nevezetesen a 400 méteres síkfutás –, ahol ketten is megsérültek. Mi lehetett ennek az oka?

– Nem a meleg idő a hibás: rosszul, nem kellően összpontosítva mentek fel a pályára. Előbb a botswanai Bayapo Ndori kapott a lábához, s terült el a földön, majd a célegyenesre fordulva az olimpiai bajnok bahamai Steven Gardiner sérült meg. A bahamai futó egyébként nem volt teljesen rendben: előző nap még lefutotta az előfutamot, de már akkor is úgy vitték le a mentősök a pályáról.

– A meglehetősen különc figurának számító olasz Gianmarco Tamberi nyerte a magasugrást. Először bemutatták a döntő mezőnyét, majd odasétált az éppen pályán lévő zenekarhoz, s átvette a dobos szerepét, végül pedig megkapta a világbajnoknak járó aranyérmet.

– Sokan rajonganak és kedvelik az olasz magasugrót, mások viszont – utóbbi táborhoz tartozom jó magam is – nem kedvelik. Ne (így) próbáljuk elterelni a figyelmet, s ne csináljuk feleslegesen a műsort a pályán! A többi versenyzőtársát is inkább zavarja az e fajta viselkedés... De visszatérve a doboláshoz, furcsa és egyben zavaró volt, amikor egyszerre beszéltek és zenéltek. Amúgy tény, hogy profin megszervezték a budapesti világbajnokságot.

– Szerdán este lapzártakor szólították a 100 méteres gátfutás eldöntőjében Kozák Lucát.

– Nagyon drukkoltam neki, de ez a realitás, csak álom maradt a döntő. S még valamit hadd mondjak: ebben a formában semmi értelme nincs a videózásnak, a VAR-nak. Halász Bencének is verseny közben szóltak, hogy utólag elvették a legjobb dobását. Még szerencse, hogy nem borult ki, őt nem olyan fából faragták... Amúgy Magyarországon adottak a feltételek, jók a körülmények, csak éppen a megfelelő utánpótlás hiányzik.

Fotó: Muzslay Péter