Nagy hangsúlyt fektetnek a Kometa Kaposvári KK-nál arra, hogy a fiatal tehetségeik a csapatban maradjanak, ennek egyik bizonyítéka, hogy Paár Márk, valamint Halmai Dániel is az együttessel kötötte meg élete első profi szerződését. Ezúttal pedig Antalics Dániel kötelezte el magát a somogyi társulathoz, neki is ez lesz az első profi kontraktusa, mely két évre szól.

A 2005-ös születésű center a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában ismerkedett meg a kosárlabda alapjaival, majd végigjárva a korosztályos együtteseket, végül a Kometa Kaposvári KK felnőttkeretéhez is csatlakozott. A sportoló a mögöttünk hagyott szezonban átlépett egy nagy mérföldkövet, hiszen megszerezte élete első pontjait az NB I./A csoportban. Az elmúlt hetekben a portugáliai B-divíziós Európa-bajnokságon szerepelt a magyar válogatott tagjaként, mellyel a 11. helyen végzett.

Antalics Dániel aláírta élete első profiszerződését

Fotó: MW



Azzal, hogy pont került Antalics Dániel szerződésére, kialakult az együttes magyar magja, a keretben jelenleg három külföldi, két amerikai és egy szerb légiós található.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Fazekas Máté centerposztra érkezik a Kometa Kaposvári KK csapatához. A 210 centiméter magas kosárlabdázó 2000-ben született Győrben és már nagyon fiatalon, 2014-ben Németországba igazolt, ahol az Ulm csapatánál kosárlabdázott egészen 2021-ig, amikor is Kecskemétre szerződött. Fazekas Máté korábban tagja volt az U16-os és az U18-as magyar válogatottnak is, illetve az utóbbi időszakban többször kapott meghívót a felnőtt magyar válogatott keretébe is. A klasszikus centerposzton bevethető játékos Kecskeméten már dolgozott együtt az új vezetőedzővel, Váradi Kornéllal és egy idényre szóló szerződést kötött a somogyi klubbal, amelyben a 15-ös mezszámban fog játszani.

A jelenlegi játékoskeret: Krnjajszki Borisz, Halmai Dániel, Derek Jackson (amerikai), Paár Márk, Antalics Dániel, Remy Abell (amerikai), Puska Bence, Szőke Bálint, Bogdán Benedek, Yake Matthew, Fehérvári Csegő, Milos Koprivica (szerb), Fazekas Máté, Hajduk Attila Dominik. Vezetőedző: Váradi Kornél, edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Az együttes augusztus 14-én, azaz jövő hétfőn délelőtt kezdi meg a felkészülést, ám ekkor még a légiósok nem lesznek Kaposváron, a teljes keret 21-én áll munkába.

A tervezett program. Augusztus 24., 18 óra: Kometa Kaposvári KK–PVSK; augusztus 26., 17 óra, Eszék: KK Osijek–Kometa Kaposvári KK; augusztus 30., 18 óra, Kecskemét: Kecskemét–Kometa Kaposvári KK; Szeptember 2., 18 óra: Kometa Kaposvári KK–Kecskemét; Szeptember 9-10., Paks: Morgen Ferdinánd Emléktorna (Paks, Kaposvár, Oroszlány, Brno); szeptember 15-16.: XII. Orosz László Emléktorna (Kaposvár, NKA Pécs, Oroszlány, Paks); szeptember 22., Ludovika Aréna: Budapesti Honvéd SE–Kometa Kaposvári KK.