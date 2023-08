– A szurkolók rendre megtöltik az arénát Budapesten, fantasztikus és elképesztő hangulatot, atmoszférát képesek varázsolni. Ez nagy segítséget jelent a házigazda magyar sportolóknak?

– Biztosan akad olyan, akire rossz hatással van, de a versenyzőink többsége él a lehetőséggel – kezdte a 62 éves Dovigyel Csaba. – A világbajnokságra kijutott atlétáinkat láthatólag inkább feldobja, mint nyomasztaná, hogy hazai környezetben versenyezhetnek.

– Meglepte a jó magyar rajt?

– A világbajnokság előtt egyedül csak a kalapácsvető Halász Bencét vártam a döntőbe. Aztán amikor be is jutott a vasárnap esti fináléba a harmadik helyen, akkor már komolyan gondoltam arra, hogy ebből érem is lehet. Végül egy 80 méter feletti dobással összejött az annyira áhított – és tegyük hozzá, hogy teljesen megérdemelt – vb-bronzérem.



– Pedig a legjobb dobását elvették, s az elsőt is megóvták.

– Szerencsére ez semmit nem változtat(ott) az eredményen; mindenképpen bronzérmes lett volna.

– És miként értékeli Krizsán Xénia hétpróbázó negyedik helyét?

– Mindenképpen kalapot kell emelnünk előtte. Ő mondhatni tényleg a semmiből érkezett a világ elitjébe, s csak hajszálon múlt, hogy végül lecsúszott a dobogó harmadik fokáról. Xéniáról tudni kell, hogy a világbajnoki felkészülését sérülés nehezítette, miközben bakteriális fertőzéssel is küszködött.

– A (magyar) rajt remekül sikerült. Mit várhatunk a folytatásban?

– Nagyon bízom abban, hogy új országos csúcsokat. Döntőbe juthat 100 méteres gátfutásban Kozák Luca, akit kedden délután szólítottak rajthoz az előfutamában, s a 4 x 100 méteres női és a 4 x 400 méteres férfi váltónk is átírhatja a jelenleg érvényes országos rekordot.



Bajnokokat nevel



Dovigyel Csaba 1975-ben a Mosonmagyaróvári Sportiskolában kezdet sprinterként. Egy év múlva Győrben a Rába ETO versenyzője lett, majd főiskolásként a Pécsi MSC-ben sportolt. 1984-ben került a somogyi vármegyeszékhelyre, ahol előbb négy évig a Rákóczi, majd újabb négy esztendeig az azóta már csupán szép emlékű Építők SC sortolója volt. 1997-ben alapította meg a Favorit AC Kaposvárt, 2003-tól pedig a Kaposvári Sportiskola színeiben (is) edzősködött. 1984-től az időközben felszámolt kaposvári Bartók Béla Általános Iskola, majd 1999-től az ugyancsak kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum testnevelő tanára.

Dovigyel Csaba eddigi edzői mérlege imponáló: a különböző korosztályos és felnőtt országos bajnokságokon 24 növendéke kettő híján 120 bajnoki címet gyűjtött össze, míg 31 versenyzője volt válogatott. Négyen – Kilvinger Attila, Szabó Máté, Czebei Réka és Bajnok Eszter – a felnőtt ob-n feszíthettek büszkén a dobogó legmagasabb fokán. Kilvinger Attila ott volt a sydney-i olimpián, tagja volt az utánpótlás-Európa-bajnokságon negyedik váltónak, míg Horváth Kornél egyaránt ötödik volt az ifjúsági és a junior-Európa-bajnokságon.



Fotó: Muzslay Péter

Dovigyel Csaba úgy véli, a hazai környezet, a szurkolók feldobják az atlétákat