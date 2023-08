Újabb hazai mérkőzés vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely két fordulót követően még mindig az első sikerére hajt. Erre vasárnap 17.30 órától remek lehetősége nyílik, hiszen azt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdőt fogadja a Rákóczi Stadionban, amelyet eddigi történelme során mindig legyőzött. Igaz, a közös történelem nem hosszú, hiszen a csapatok a 2021/2022-es évadban találkoztak csak egymással, igaz akkor háromszor is. A Rákóczi a MOL Magyar Kupában és a hazai bajnokin egyaránt egy-nullára nyert, míg az Agárdi Parkerdőből fölényes, öt-egyes sikerrel térhetett haza. Azóta mind a két csapat jelentősen átalakult, hiszen a legutóbbi tétmeccset nézve a kaposváriaknál hat játékos, Harsányi Dániel, Szederkényi Ádám, Gál Mátyás, Bíró Dominik, Ekker Milán és Mayer Milán szerepel a jelenlegi keretben is, de az akkor a cserepadon ülő Jancsó Buda, illetve Zólyomi Dávid már éppen a gárdonyiakat erősíti. A másik oldalon pedig öten maradtak: Szabó Balázs, Tóth Tibor, Mód Ádám, Klauz Máté és Cziklin Roland. A gárdonyiak ráadásul azóta megjártak a megyei első osztályt is, amit hiába nyertek meg, az osztályozót elbukták a Szeged-Csanád Grosics Akadémia második csapatával szemben, azonban a Hajdúszoboszló visszalépésével indulhattak a harmadosztály átalakult, Dél-Nyugati csoportjában. A bajnokságot nem kezdték rosszul, hiszen egy-egyet játszottak Dunaújvárosban, majd a hétközi bajnokin kiütötték a szintén újonc Mohácsot (6–1).

– Sok új játékos alkotja a gárdonyi csapatot, erre az edzőnk is felhívta a figyelmünket – mondta a soron következő ellenfélről Nicoló Mazzonetto, a Rákóczi nyáron szerződtetett támadója. – Reméljük, hogy jó játékkal itthon tartjuk a három pontot.

A kaposváriak első sikere még várta magára a ligában, de a MOL Magyar Kupában áttörték a gátat, hiszen a hosszabbításban, Babinszky Bence bombagóljával legyőzték a csoportrivális Dunaújvárost, ami hatalmas lendületet adhat a zöld-fehéreknek. Remélhetőleg a szezon elején még nem vett ki sokat a Rákóczi játékosaiból a heti három meccs, valamit az, hogy a Dunaújváros ellen túlóráztak a kupában.

– Sajnos az első győzelem még várat magára, pedig a második fordulóban közel álltunk hozzá, de az utolsó percben gólt kaptunk – mondta Nicoló Mazzonetto. – A kupában viszont sikerült nyernünk, így jó a hangulat a csapaton belül, pozitívan várjuk a hétvégi mérkőzést, ahol szeretnénk megszerezni az első győzelmet, hiszen fontos lenne a három pont. Az tény, hogy elég nehéz találkozón vagyunk túl, ahol, egy védekező csapat ellen játszottunk, melyet nehéz volt megbontani. Szerencsére a hosszabbításban sikerült nyernünk, hiszen a tizenegyeseknél bármi lehetett volna.