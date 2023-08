A Siófok KC Pintér Károlyt nevezte ki a klub szakmai igazgatójának, aki a vezetési feladatok mellett az NB II.-es felnőtt, valamint az NB I.-es ifjúsági korosztályokat is irányítja majd. A szakember közel huszonöt éve dolgozik a siófoki kézilabdáért, a következő időszakban pedig több területen is jelen lesz a klub életében. Tarján Bence tizedik szezonját kezdi meg az SKC kötelékében, a soron következő idényben az NB I.-ben induló serdülőcsapat mellett az U15-ös korosztályt is irányítja majd. Az U13/U12-es korosztályokat Pap Ádám személyében új edző irányítja. Ádám játékosként a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, majd hosszú éveken keresztül játszott felnőttszinten is.

Potondi Diána, aki korábban a klub utánpótlását erősítette, immáron edzői pozícióban tér vissza a Balaton partjára. Az idei szezonban az U11/U10-es korosztályokat fogja felkészíteni. Varga Ottó Attiláné az egyesület utánpótlásának meghatározó szereplője évtizedek óta, s továbbra is a legapróbb növendékeket (U9, U8, U7) fogja edzeni. Lajtos Nóra a bronzérmet szerző NB I.-es csapat kapusa volt 2012-ben, ezúttal viszont már mint az utánpótlás kapusedzője tér vissza a klub kötelékébe. Az Ovi-Kézi Programot még szervezik, de egészen biztosan elindul szeptemberben. Az utánpótlás technikai vezetői feladatait Baller András látja el a jövőben is.

A klub otthonául az SKC-Sportkomplexum multifunkcionális létesítményei szolgálnak a 2023/2024-es szezonban. Az már hivatalosnak tekinthető, hogy NB II.-es felnőttcsapat a Kiss Szilárd Sportcsarnokban fogja játszani bajnoki mérkőzéseit, az utánpótlás a Munkacsarnokban. A pontos időpontokat még egyeztetik, csakúgy mint a keretet is.

Pintér Károly az NB II.-es felnőtt- és az NB I.-es ifjúsági csapat edzője is lesz.



– A felkészülési időszakot augusztus 2-án kezdtük el – fogalmazott a siofokkc.hu-n Pintér Károly. – Délelőtt megcsináltuk a különféle fizikális felméréseket és teszteket az U15-ös, serdülő- és ifjúsági csapatoknak, hogy aztán délutántól elkezdődhessen az érdemi munka korosztályok szerint. Az első hetekben a fizikális felkészítésen lesz a hangsúly, de természetesen a labda is előkerül majd. Naponta két edzéssel készülünk. – Serdülő és ifjúsági együttesünk augusztus 30-án kezdi meg a bajnokságot hazai pályán a legmagasabb osztályban. Az első nyilvános mérkőzéseket augusztus 26-án vívjuk a XII. Instromet kupa keretein belül az SKC-Sportkomplexum Munkacsarnokában. Az említett korosztályokban a NEKA, a DKKA és a Nemesvámos csapataival mérkőzünk meg.

– Nagy létszámban tudtuk elkezdeni a felkészülést, továbbra is vonzó az SKC kötelékében kézilabdázni – tette hozzá. – Arra kérjük a szülőket és a szurkolókat, hogy támogassák a gyerekeket és a klubot annak érdekében, hogy a kézilabda továbbra is népszerű maradjon Siófokon. Mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsunk az ifjú növendékeknek a fejlődésre. Infrastrukturális szempontból minden adott, a körülmények kifogástalanok. Úgy gondolom, hogy akik nálunk kezdték meg a felkészülést, azok elhivatottak, kellő szorgalommal és alázattal rendelkeznek.

Az NB. II-es felnőttcsapat is elkezdte a felkészülést, itt sok az átfedés az ifjúsági csapattal.