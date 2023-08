Egy óvodai hirdetés adta meg a kezdő lökést Fazekas Virágnak, hogy ellátogasson az első kézilabdaedzésére, majd nem kellett sok idő, hogy a veszprémi Éles KISE színeiben pattogtasson. A fiatal az elmúlt két bajnoki évadot a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián töltötte, ahonnan a serdülőválogatottba is meghívást kapott, ez pedig – elmondása szerint – az első olyan pillanat volt, amikor igazán érezte, hogy akár komoly célokat is állíthat maga elé.

– Tavaly a válogatottunk megnyerte az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, ám azon az eseményen nem vehettem részt, mert 2007-es születésűként még túl fiatal voltam; a 2005-ös és 2006-os korosztálynak írták ki a tornát – mondta Fazekas Virág az Utánpótlássportnak, neki az augusztus első felében megrendezett montenegrói U17-es Eb az eddigi legkomolyabb megméretése volt. – Egészséges izgalomnak nevezném, amit az Európa-bajnokság előtt éreztem, arra viszont egyáltalán nem számítottam, hogy így sikerülhet. Szerettem volna a legjobbamat nyújtani, szerencsére ez kerekedett ki belőle.

A fiatal – aki a NEKA U17-es csapatával a legutóbbi évadban százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg az országos bajnoki címet – negyvenkilenc gólig jutott a kontinensviadalon, emellett bekerült az All Star-csapatba is, mint a torna legjobb jobbátlövője.

– Voltak olyan meccsek, amik nem úgy sikerültek, ahogyan szerettük volna, de összességében nagyon élveztem az egészet, remek volt a csapattársakkal együtt játszani, a közösségünk nagyon jó, nem lehet panasz az összehangra – fogalmazott a jobbátlövő. – Imádok olyan mérkőzéseken a pályán lenni, amikor küzdeni kell, ilyenből pedig nem is egy volt az Eb-n. Az egyéni elismerés rendkívül megtisztelő, jól esett, hogy rám is esett a választás. A folytatásban a NEKA felnőtt női NB I-es együttesével készülök majd, az pedig még elválik, melyik korosztályban kapok szerepet. Minél többet szeretnék fejlődni a folytatásban; egyszer szívesen eljutnék odáig, hogy a BL-ben és külföldi csapatban is kipróbáljam magamat.