A világbajnokságon szereplő U19-es fiú kézilabda-válogatott programjával szinte teljesen párhuzamosan zajlik majd a csütörtökön kezdődő U17 leány Európa-bajnokság, aminek – 2021 után ismét – Podgorica ad otthont. A korosztályos kontinensviadalról idén sem hiányozhat a magyar csapat: a magyar ifjúsági leányválogatott az esemény legutóbbi négy felvonásán egyaránt bejutott a legjobb négy közé, 2019-ben és a már emlegetett legutóbbi, montenegrói tornán pedig egyaránt aranyérmet szerzett.

A Bohus Beáta szövetségi edző vezette lányok is nagy reményekkel vágnak neki az Eb-nek, és bár jósolni nem nagyon érdemes, az biztató, hogy az (akkor még serdülő) együttes tavaly az első helyen végzett az EYOF-on, még Penszki Gergely irányításával. A közvetlen felkészülés során Győrben és Balatonbogláron is edzettek a fiatalok, utóbbi helyszínen Héraklész-tornán vettek részt, melynek keretében a spanyolokat és a norvégokat is legyőzték. Ezt követően hazai környezetben kétszer a dánokkal is meccseltek, a két siker után pedig elutaztak az Eb helyszínére.

A magyar csapat kerete: kapusok: Grebenár Réka (Siófok), Hargitai Norma (Szeged), Hornyák Anna (NEKA), jobbátlövők: Kiss Diána (Győri ETO), Fazekas Virág (NEKA), jobbszélső: Varga Dalma (Győri ETO), irányítók: Baranyai Dorottya (Siófok), Keceli-Mészáros Renáta (NEKA), Rédecsi Polett (Győri ETO), Bristyán Dorina (DVSC), beállók: Szár Evelin (Győri ETO), Varga Katalin (DVSC), , balátlövők: Balogh Veronika (FTC), Himer Laura (FTC), Bali Boróka (NEKA), Szeibert Anna (FTC), Granát Dorka (Győri ETO), balszélső: Magyar Flóra (Mosonmagyaróvár).