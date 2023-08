Az elmúlt szezont tízmeccses veretlenségi szériával zárta hét győzelemmel Dragan Vukmir irányításával a BFC Siófok, mely ebben a szezonban most egy negatív szériába kezdett, hisz a balatoniak a nyitó forduló után hazai pályán is kikaptak, ráadásul most sem rúgtak gólt. Mindez alátámasztja, hogy a nyári átigazolási időszak egyik nagy vesztese eddig a BFC Siófok.

A Nyíregyháza Spartacus FC elleni bajnokin Vékony vesztett labdát a saját térfélen, majd követett el felesleges szabálytalanságot, ami után hátrányba kerültek a balatoniak, ezúttal Kitl adott "gólpasszt" a kapuval szemben álló Svedjuknak, aki köszönte szépen és tizenkilenc méterről kilőtte a bal felső sarkot. A huszonnegyedik percben adtak első alkalommal életjelet magukról a balatoniak László blokkolt lövésével, majd Varjas fejese ment alig mellé, ezt követően pedig Nagy Richárd szabadrúgását védte Helesfay. Kár, hogy mindez öt perc alatt lezajlott...

A fordulás után hamar egyenlíthettek volna a házigazdák, ám Vágó beadását Varjas mellé fejelte (48.p.), ezt egy "veszélyes" Nagy Richárd szabadrúgás követett (63.p.). A legnagyobb hazai lehetőséget Tóth puskázta el, akinek lövését blokkolta Svedyuk (66.p.)! Dénes előtt is akadt egy közel hasonló esély, remekül fordult le Majnovicsról, ám utóbbi is menteni tudott (73.p.). A végén Schildkraut szöglete után Tóth bólintott a bal kapufa mellé (90.p.).

A korán bekapott gól után, hátrányban mentek ugyan előre az egyenlítésért Varjasék, ám nem tudták nyomás alatt tartani ellenfelüket, mindössze bizonyos időszakokban tudtak ráerőltetni akaratukat ellenfelükre, így ezúttal is vesztesen hagyták el a pályát. A pontrúgások segíthettek volna, ám a tizenkét szögletből mindössze egyszer sikerült veszélyes szituációt kialakítani, illetve akadt még egy-két remek pozícióból elvégzett szabadrúgás is eredmény nélkül...

Merkantil Bank Liga – 2. forduló

BFC Siófok – Pécsi MFC 0–1 (0–1)

Siófok, Városi Stadion, 700 néző. Vezette: Görög Márió (Ring Kevin, Vörös Dániel)

BFC Siófok: Winter – Vágó G., Vékony, Debreceni Á. – Polényi (Menyhárt, 82.p.), Varjas Z., Kitl M., László D. (Tóth T., 65.p.), Böndi (Schildkraut, 82.p.) – Dénes (Szedlár, 75.p.), Nagy R. (Girsik, 65.p.). Asszisztensedző: Nikházi Márk.

Pécsi MFC: Helesfay – Svedjuk, Rácz L., Pejovics, Majnovics – Krausz, Szeles – Bukovics (Varga B., 58.p.), Gyurkits (Szabó M., 71.p.), Harsányi (Terbe, 58.p.) – Tóth-Gábor (Takács Zs., 90+3.p.). Asszisztensedző: Weitner Ádám.

Gólszerző: Svedjuk (11.p.)



MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Belekezdtünk egy építkezésbe, de rengeteg fiatal játékosunknak ez az első NB II-es szezonja. A mai mérkőzésen hetven percig az ellenfél térfelén zajlott a játék, gólt azonban nem sikerült szereznünk, így pont nélkül maradtunk.

Weitner Ádám: – Nem indult jól számunkra a mérkőzés, mert három kezdőjátékosom is jelezte a bemelegítés alatt, hogy rosszul van. Ennek ellenére bombagóllal nyitottunk, utána lehúztuk a redőnyt, s magabiztosan tartottuk az eredményt. Ez igazi csapatmunka volt.