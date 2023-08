– Hatévnyi szünet után ünnepelhettünk újra bajnokcsapatot a somogyi megyeszékhelyen, amely immár a 19. volt a sorban. A huszadikra mennyit kell várni?

– Nagyon remélem és szeretném, ha jövőre is a mi nyakunkba kerülne az aranyérem – kezdte a 28 éves Bozóki Bence, aki az előző szezonban a Fino-Kaposvár csapatkapitánya (és liberója) volt, s 44-szeres válogatott. – A céljaink mit sem változtak: a bajnoki arany mellett szeretnénk elhódítani a Magyar Kupa-győztest megillető díszes trófeát is. Jó részt együtt maradt Kaposváron a társaság, amire bátran lehet építeni. Azt mindenesetre előre megígérhetem, hogy a küzdeni tudással, a győzni akarással és a töretlen harci elszántsággal a 2023/2024-es szezonban sem lesz gond.

– Októberben tizenkét csapattal rajtol majd el az Extraliga, miután felemelték a létszámot.

– Vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Annak például nagyon örülök, hogy a szegedi csapat újra extraligás lesz, de ennek személyes okai vannak; anno jó tíz éve még Szegedről kerültem Kaposvárra. Ugyanakkor lényegesen többet kell majd utaznunk és játszanunk. S ott van még a Bajnokok Ligája-selejtezője is.

– A csoportbeosztásra mindenesetre nem panaszkodhatnak.

– Tény, hogy kaphattunk volna erősebb ellenfeleket is. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: ezek a csapatok hazájuk bajnokságában – a bolgár Neftohimik Burgas, a montenegrói Budva, valamint az északmacedón Strumica – a legjobbak voltak. Nem ismerjük őket, nem tudjuk, hogy milyen változások voltak, kikkel erősítették meg a keretüket. Mindettől függetlenül legalább csoportmásodikként szeretnénk továbblépni a BL következő körébe.

– Bozóki Bencét is érintette, hogy a válogatottból „száműzték” az idősebb, rutinosabb játékosokat.

– Őszinte leszek: nehezen tudtam csak feldolgozni és megemészteni a történteket, de ugyanígy járt Kalmár Ákos, Hubicska Patrik, Baróti Árpád, vagy éppen a most nyáron Kaposvárra visszatérő Magyar Bálint is. Szerintem a válogatottban igenis szükség van a rutinos, öreg rókákra. Azt nem állítom, hogy mára megbarátkoztam a gondolattal, de elfogadtam a döntést, még ha fájt is. Szurkolok az ifjabb Nagy Péter vezette válogatottnak – akivel csapattársak voltunk a Fino-Kaposvárban –, s több játékossal is tartom a kapcsolatot.

– Ha nemcsak a fiataloknak adnak lehetőséget, akkor összejöhetett volna az Arany Európa-liga?

– Erre a kérdésre már soha nem kapunk választ. Egyébként ez volt a cél, vagyis inkább a terv... Én mindenesetre még egyszer alaposan átgondolnám ezt a mindenáron fiatalítást. Bár ha úgy nézzük, ennek is megvan a maga előnye.

– Mire céloz?

– Tizenhárom éves korom óta voltam tagja folyamatosan az utánpótlás- és a felnőttválogatottnak, az edzőtáborok és a mérkőzések miatt minden nyaram foglalt volt. Most viszont mindent bepótolhattam...

Öt aranyérem és három kupasiker

Bozóki Bence 2012-ben került Szegedről Kaposvárra. A 2017/2018-as szezont Franciaországban töltötte a L’ Asi Volley Bordeaux-nál. Tavaly őt választották meg a Fino-Kaposvár csapatkapitányává.

Bajnokság. Öt aranyérem (2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 és 2022/2023), három ezüstérem (2013/2014, 2020/2021, valamint 2021/2022), egy bronz­érem (2018/2019). A 2019/2020-as szezonban a pandémia miatt nem hirdettek végeredményt.

Magyar Kupa. Három aranyérem (2012/2013, 2014/2015 és 2015/2016), három ezüstérem (2013/2014, 2020/2021 és 2022/2023), három bronzérem 19/2020, 2019/2020 és 2021/2022).

Összesen 44 alkalommal ölthette magára a magyar válogatott mezét. Kilencszer volt U19-es, hatszor pedig U18-as válogatott.