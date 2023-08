A NEKA női NB I.-es csapata a hétvégén Prágában vett részt egy komoly mezőnyt felvonultató nemzetközi tornán. A német élvonalbeli kézilabda-bajnokságban (Bundesliga) szereplő, ott tavaly a bajnok SG BBM Bietigheim mögött ezüstérmet szerző Thüringer HC az elődöntőben érvényesítette a papírformát magyar ellenfelével szemben. Hasonlóan tett a BL-győztes Vipers Kristiansand is, mely a másik elődöntőben 40–17-re győzte le a házigazdát. A IX. Rocník Grand Prix döntőjét 32–27-re a norvégok nyerték, ami viszont ennél fontosabb, hogy a NEKA a DHC Slavia Praha legyőzésével bronzérmet szerzett a csehországi négyes tornán.

Thüringer HC (német)–NEKA 31–19 (15–9)

NEKA: Zaj K. – Molnár D., Lapos L. 1, Győri V. 1, Bató L. 4 (1), Faragó L. 5, Berei K. Csere: Csapó K., Miklós K. 3, Hengl S., Petruska D., Matucza G. 1, Nagy B., Wald K. 1, Pálmai L. 2 (1), Miklós F., Munteanu-Korodi K. 1, Kriston K. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 3/1, illetve 5/3.

Kiállítások: 8 perc, illetve 4 perc.

Bakó Botond: – Egy német topcsapattal játszottunk, nyilván a két együttesnek sem a játékoskerete, sem a céljai nem egyformák. Az első félidőben volt egy jó periódusunk, ahol egy kiemelkedő kapusteljesítménnyel tudtunk eredményesek lenni. Húsz percig egész jól kézilabdáztunk, aztán ahogy fáradtunk, úgy jöttek a hibák. Főleg az emberelőnyös helyzetekben voltak gondok. A fordulás után megtorpantunk és sajnos meg is törtünk. Nem tudtuk azt a sebességet és ritmust tartani, ami elég lett volna ahhoz, hogy egy szoros mérkőzést játsszunk. Védekezésben és támadásban is sokat hibáztunk, de láttuk és tapasztaltuk, hogy milyen egy nemzetközi szinten jegyzett csapat sebessége. Meg kell tanulnunk hosszabb ideig koncentrálni és fókuszáltan játszani még ilyen sebesség mellett is.

NEKA–DHC Slavia Praha (cseh) 26–23 (13–8)

NEKA: Csapó K. – Miklós K. 3, Lapos L. 2, Győri V. 2, Bató L. 5 (1), Munteanu-Korodi K., Wald K. 5. Csere: Zaj K. (kapus), Faragó L. 6 (3), Molnár D. 2, Matucza G. 1, Berei K., Hengl S., Kriston K., Miklós F., Nagy B., Pálmai L., Petruska D. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 4/4, illetve 5/3.

Kiállítások: 10 perc, illetve 4 perc.

Bakó Botond: – Nagy pozitívum, hogy a hét utolsó napján egy ilyen színvonalas és jó mérkőzést tudtunk játszani. Az már csak ráadás, hogy még nyertünk is. Hétfő óta sok edzésen, utazáson, valamint összesen három meccsen vagyunk túl. Fárasztó időszak volt, viszont mentálisan és fizikálisan is jó állapotban voltunk a Slavia Praha ellen. Kiválóan kezdtünk, mozgékony, viszonylag agresszív védekezésünk volt, ami mögött a kapusok jól védték az átlövéseket és a ziccereket is. Támadásban talán most játszottuk a legnagyobb sebességű, legkreatívabb kézilabdát. A jó felfogás mellett sok nagyszerű egyéni teljesítményt láttam. Örülünk, hogy egy győztes mérkőzés után jöhettünk le a pályáról. Fontos volt ez a siker, hiszen rengeteget dolgoztak a lányok, a mutatott játék pedig bizakodásra ad okot. Természetesen nem felejtjük el, mennyi mindent szeretnénk még megtanulni és elérni. Az út elején járunk, viszont ezek a sikerek fontosak ahhoz, hogy tudjunk előre haladni.

Az előszezon utolsó felkészülési mérkőzését augusztus 25-én az NB I/B-s Szombathelyi KKA ellen vívja a boglári alakulat, mely a K&H Női Kézilabda Liga 1. fordulójában a Vasas SC otthonába látogat.