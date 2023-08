Tíz év után maradt le újra a dobogóról a magyar ifjúsági leány kézilabda-válogatott az U17-es Európa-bajnokságon: 2013-ban kilencedik lett a csapat, a kétévente megrendezett eseményen viszont ezután sorrendben lett harmadik, majd kétszer első. Az augusztus első felében Montenegróban megrendezett felvonáson a Bohus Beáta szövetségi edző vezette együttes kevéssel maradt le az elődöntőbe jutásról, végül az ötödik helyen végzett.

– Ennek a garnitúrának ez volt az első világversenye, azt pedig már az esemény kezdete előtt hangsúlyoztuk nekik, hogy borzasztóan nehéz dolguk lesz Podgoricában – kezdte Bohus Beáta az Utánpótlássportnak. – Elmondtuk, hogy minden percet ki kell használni a pihenésre és a regenerációra, maximális koncentráció kell, másképp nem jöhet össze jó eredmény. Emellett tudniuk kellett, hogy nem szabad lassítani, akár a megnyugtató vezetés birtokában is százszázalékos figyelemmel kell befejezni az akciókat, megcsinálni a védekezést. Az kijelenthető, hogy a franciák elleni nyitómeccs alapjaiban befolyásolta az Európa-bajnokság alakulását. Ezen kívül sem volt könnyű dolgunk, a csoportunk mellett a teljes ág rendkívül erős volt. A hazai bajnokságban sokszor előfordul, hogy egy tízgólos győzelem alkalmával nem számít, ha tizenkettő lövésből hatszor találsz be, míg az Eb-n nem nagyon volt lehetőség a hibázásra, a könnyelműségre. Óriási pozitívum, hogy a románok, a montenegróiak és a szerbek ellen is sikerült fordítanunk – ez jelzi, hogy jó játékosokból álló, erős csapatunk van. Ezeken a meccseken is olyat tapasztaltak a lányok, amilyet korábban még sehol, akár a hozzáállásról, a kemény összecsapásokról, agresszív védekezésről van szó.

A franciák elleni első találkozón a félidőben még öt góllal vezettek a magyarok, ám a második félidő gyenge teljesítménye miatt végül vereség lett a vége, míg a dánok ellen a meccs nagyobbik részében szintén előnyből játszottak, ám a vége iksz lett, ami döntőnek bizonyult a középdöntőből való továbbjutás szempontjából. Az Eb-döntőben végül épp ez a két együttes találkozott, így elmondható, a legjobbakkal is kiélezett csatát vívtak a magyar fiatalok.

– A franciák egyenesen az EYOF-ról érkeztek, amit meg is nyertek, két komoly sorral tudtak felállni; ilyen jó válogatottat tőlük még nem láttam az utánpótlásban – hangsúlyozta a szövetségi edző. – A dánok ellen sajnos nem csak rajtunk múlt az eredmény, de ebből is sokat tanultunk, rögtön el kell dönteni a meccset, amikor lehet. Ami a legfontosabb: a lányok ezen az Eb-n megtapasztalták, hol és hogyan lehet elcsúszni egy ilyen eseményen. Sajnos az első négybe való kerülés múlt rajta, de az biztos, hogy sokkal többek lettek játékosként ezekkel a tapasztalatokkal. A legnagyobb öröm, hogy csapattá értek a torna második felére, látszódott az összetartás.