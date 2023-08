Hibátlan mérleggel nyerte meg a romániai U19-es leány kézilabda Európa-bajnokságot júliusban a magyar válogatott, amely összességében magabiztos teljesítményt mutatott, míg a kiélezettebb szituációkban mindig volt olyan játékos, aki vezérré tudott válni. Ilyen volt a balátlövő Csíkos Luca, aki a döntőben nyolc gólt dobott, a legjobb négy között pedig a házigazdák ellen parádézott a hajrában. A torna korábbi mérkőzésein is megmutatta a tudását a tizennyolc éves játékos, aki nem elsőként ragadott labdát a rokonai közül.

– Nekem az egész családom kézilabdás, apukám és anyukám is űzte ezt a sportágat, a testvéreim is játszanak – kezdte Csíkos Luca. – Vonyarcvashegyen kezdtem, elsős koromban, tehát már tizenhárom éve. Ezután kerültem a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ott öt esztendőt töltöttem el, ráadásul az utolsóban már az NB I.-ben szerepeltünk, miután kivívtuk korábban az élvonalbeli tagságot. Nehezen vettük fel a tempót, de aztán belerázódtunk, én is elkaptam a fonalat azt követően, hogy visszatértem az őszi szezonban elszenvedett sérülésem miatti kihagyásból. A hajrában még sikersorozatunk is volt. Sokat köszönhetek a boglári edzőimnek és a játékostársaimnak is.

A fiatal két éve ifjúsági Eb-t nyert a válogatottal, tavaly pedig a korosztály világbajnokságán ért el harmadik helyet, a legkedvesebb viszont az idei siker a számára.

– Mindig nagyon megtisztelő, egyben óriási élmény a nemzeti csapatban szerepelni, a világversenyek közül pedig talán a júliusi Eb-n tudtam a legtöbbet segíteni a csapatnak – fogalmazott a balátlövő. – Már az is plusz löketet adott, hogy ezen a tornán részt vehetek, az elődöntő és a döntő viszont más kategória, még nagyobb kihívás. A fináléban teljesen eksztázisba kerültem, remek volt együtt játszani a lányokkal; büszke vagyok a diadalra, elmondhatatlan érzés.

A nyártól már a Praktiker-Vácot erősítő kézilabdázó azt is elmondta, sokat tud tanulni az új csapattársaitól, figyeli minden mozdulatukat, ami nem meglepő, hiszen több felnőttválogatott is szerepel a klubban.

– Pozitívak az első tapasztalatok, jól megy a közös munka, mindenki befogadó volt, megtaláltuk a közös hangot, nagy kihívás, de szerintem a legjobb helyen vagyok – hangsúlyozta Csíkos Luca. – Az a legfontosabb célom, hogy pluszt tudjak vinni a csapat játékába, ez a következő lépcsőfok. Szeretnék itt sikereket elérni, emellett a válogatottságért is ugyanúgy dolgozom majd, ha pedig úgy alakul, a jövő évi vb-n is minél jobb helyezést elérni.