Nagy iramban, már-már bajnoki ütemben kezdtek a csapatok (5–3), de kétgólosnál nagyobb előnyt nem tudott kialakítani a NEKA (9–7), mely védekezésben sokat hibázott, így tálcán kínálta a fordítás lehetőségét a Szombathelyi KKA számára (11–13). Az első játékrész vége és a fordulás utáni időszak hazai szempontból kritikus volt (14–16). Emberelőnyeivel azonban nem tudott élni a vasi alakulat, így a bogláriak végig látótávolságon belül maradtak (23–24). Sőt az 53. percben a vezetés is átvették (28–27), az utolsó perc mégis egygólos vendég előnnyel indult (29–30). A slusszpoént öt másodperccel a vége előtt Faragó Lea szolgáltatta, aki egy szép támadás végén szerezte meg önmaga tizenegyedik találatát, mely a NEKA számára döntetlent ért (30–30).

NEKA–Szombathelyi KKA 30–30 (14–16)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok. V.: Fazekas Zs., Ónodi E.

NEKA: Zaj K. – Miklós K. 1, Faragó L. 11(2), Bató L. 5, Matucza G. 4, Lapos L., Wald K. 2. Csere: Csapó K. (kapus), Petruska D., Munteanu-Korodi K., Pálmai L. 3, Molnár D. 1, Berei K. 3, Hengl S. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 6/6, illetve 4/1.

Kiállítások: 14 per, illetve 6 perc.

Piros lap: Lapos L. a 37. percben (a harmadik kétperces kiállítás után)

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–2, 8. perc: 5–3, 12. perc: 6–5, 17. perc: 9–7, 21. perc: 11–10, 24. perc: 11–13, 28. perc: 14–14, 32. perc: 14–16, 38. perc: 18–20, 43. perc: 20–21, 48. perc: 23–24, 53. perc: 28–27, 59. perc: 29–29.

Mestermérleg

Bakó Botond: – Nagyon meg fogom dicsérni a lányokat, hiszen végig volt tartásuk. Eddig is tudtuk, hogy a csapategységgel, a fiatalságunkkal és a taktikusságunkkal kell előnyt kiharcolnunk. Támadásban remek megoldásokat láttam, a kapusteljesítmény extra volt, az egyetlen hiányérzetem a visszarendeződésben és a védekezésünkben volt. De még egyszer kiemelném, hatalmas tartásunk volt, többször is két-háromgólos hátrányból álltunk fel s nemcsak ikszre jöttünk fel, hanem a vezetést is át tudtuk venni. Hasznos és jó iramú mérkőzést játszottunk egy kiváló ellenféllel szemben, mely biztos, hogy a másodosztály egyik élcsapata lesz, és az NB I-ben is megállná a helyét. Ezért az a meccs egy nagyszerű erőfelmérő volt, örülök, hogy jól teljesítettünk. Háromszor voltunk kettős, sőt egyszer hármas emberhátrányban is, az hogy így is meccsben maradtunk, s végül döntetlent harcoltunk ki, mutatja a csapat mentális erejét, ami nagy pozitívum számomra.

A NEKA felkészülési mérkőzései:

Komárom VSE–NEKA 36–40 (13–8)

NEKA – Érd 29–31 (14–16)

NEKA – Kozármisleny KA 24–27 (11–15)

NEKA – SK Sugar Gliders (dél-koreai) 30–27 (15–12)

NEKA–DHC Slavia Praha (cseh) 26–23 (13–8)

Thüringer HC (német)–NEKA 31–19 (15–9)

A NEKA szeptember 2-án, szombaton az élvonalban újonc Vasas SC otthonában kezdi meg a K&H Női Kézilabda Liga 2023/24-es szezonját, majd a 2. fordulóban a szintén újonc Kozármisleny KA-t fogadja. A jó és eredményes rajt roppant fontos lenne boglári szempontból, ugyanis ezek az eredmények a végelszámolásban, a bennmaradásért folytatott küzdelemben roppant sokat nyomhatnak majd a latba.