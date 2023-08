A Nagyatádon megrendezett Bagoly Kupa elnevezésű huszonnégy órás sakkverseny hajdani megálmodói pontosan harminc évvel ezelőtt küldték ki a versenymeghívókat, s nem remélték, hogy a viadalt ennyi év után is meg fogják még rendezni.

Úgy tűnik a mag termékeny talajra hullott, hiszen az idei évben a verseny harmincegyedik alkalommal került megrendezésre. A legtöbb megméretésen eddig Kőnig Balázs vett részt, aki ezeken már több mint 1700 pontot gyűjtött össze. A rekordot ennek ellenére Kiss Attila tartja, aki a verseny egyik megálmodója volt és mind a harmincegy küzdelmet különösebb zökkenő nélkül vezényelte le. Valószínűleg ezt a rekordot sem lesz könnyű megdönteni.

Huszonkét játékos mérette meg magát a versenyen ebben az évben, közülük pontosan a fele végig is játszotta mind a nyolc fordulót, köztük két ifjú hölgy, Miklós Luca és Miklós Hanna is. A viadalok rendezése során ugyanis mindössze annyi változás történt, hogy főképpen a fiatal játékosoknak kedvezve részteljesítést is megengedtek a szervezők. Ez azt jelenti, hogy teljes köröket kellett vállalni a résztvevőknek, akik éjszaka akár aludhattak is. Ez általában nem befolyásolta a végeredményt, mert ezzel már egy kör után is olyan hátrányba kerültek, amit lehetetlen volt ledolgozni.

Az idei verseny két korábbi bajnok küzdelmét hozta. Egresi Máté és Molnár Aurél végig fej-fej mellett haladtak és valóban csupán a verseny legutolsónak befejezett játszmája döntötte el a kupa sorsát. Itt mindössze négy másodpercnek köszönhetően Egresi Máté állhatott fel győztesen a tábla mellől, ezzel második alkalommal kerülhet fel a neve a kupára. A mezőnyben a játékosok között egyébként öt korábbi bajnok is felfedezhető, ők viszont most nem tudtak beleszólni a végső győzelembe.

Öt vármegye játékosai képviseltették magukat, sőt Budapestről kínai fiatalok is érkeztek. Akik végigjátszották a versenyt, azok 118 játszmát váltottak egymással és mindösszesen 1003 partit fejeztek be a játékosok.

Eredmények: 1. Egresi Máté 110,5 pont, 2. Molnár Aurél 109 pont, 3. Nagy Kristóf 91,5 pont, 4. Kőnig Balázs 82,5 pont, 5. Kondákor Márk 75,5 pont, 6. Horváth Attila 74, 5 pont.