Siófokon tartották a hétvégén a Prémium Strongman League negyedik fordulóját, ahol a sportág magyar veteránjai vettek részt. A megméretés Sebestyén János győzelmével ért véget, míg a dobogó harmadik fokára egy ifjú tehetség, a dunaszerdahelyi Uvacek Patrik állhatott fel.

– Nem terveztem ilyen helyezéssel, elég sok a külföldi versenyző, többségüket pedig már ismerem is elég jól. Akadt egy-két olyan versenyszám, amit ők talán nem nagyon gyakorolnak, gondolok itt a magasba dobásra és a hordópakolásnál a kettőszáz kilós hordóra. Ezt az előnyömre tudtam fordítani. Végigtoltam az egész a napot, örülök, hogy ilyen jól sikerült – mondta a Prémium Média közleményében Sebestyén János a PSL negyedik fordulóját követően. A mezőny második legidősebb versenyzője 50 pontot gyűjtve szerezte meg az aranyérmet, megcáfolva becenevét, a „Silverboyt”.

Sebestyén a kamionhúzást követően rögvest az élre állt, s bár az egykezes óriásban hárman is több ismétlésig jutottak nála, a folytatásban egészen ellenállhatatlan versenyzést mutatott be. A magasra dobást és a hordósorpakolást is megnyerte, így az utolsó, ötödik versenyszámnak az élről vághatott neki. A matek ismét működött, hiszen pontosan tudta, hány ismétlésre lesz szüksége az autófelhúzásban ahhoz, hogy megőrizze az első helyét.

– Nagyon sokat jelent a közönség, amikor szurkolnak nekünk. Elsőre megijedtem, mert nem úgy álltam be, ahogyan kellett volna, de a végén azt éreztem, bírtam volna még. Ötöt húztam, ami elég volt a győzelemhez, de lett volna még bennem, ha kell – tette hozzá, megjegyezve, hogy esetében is igaz a régi bölcsesség, minden jó, ha a vége jó. Abba viszont belegondolni sem szeretne, másnap az ágyból kiszállva milyen erővel szakad majd rá 42 év minden „rutinja”. – Holnap várhatóan fájdalomcsillapítóval kell keljek, nem kis súlyokról volt szó, kamionnál is hámos-köteles húzás, a 20 méter pedig csak 20 méter. A magasra dobásnál is 18 és 20 kiló, ráadásul homokon, ami annyit jelentett a gyakorlatban, hogy felugrás után 5-6 centit elsüllyedtünk, a dolgok nehezítéseként...”

A dobogó második fokára a korelnök, Molnár Zsolt állhatott fel, aki az ötből egy versenyszámot, a Sebestyént épp megtréfáló egykezes óriást tudta megnyerni, míg további két alkalommal zárt másodikként – összességében négy ponttal elmaradva Sebestyéntől, ám hét és fél pontot verve a harmadik helyezett Uvacek Patrikra.

Nagy Ákos, a Prémium Strongman League szakmai vezetője szerint a dobogós hármas nagyszerű versenyt hozott össze.

– Izgalmasra sikeredett a nap, kellemes meglepetés volt a magyar fiúk teljesítménye. Sebestyén Jani győzelme nagyon megérdemelt, Molnár Zsolti második helye szintúgy, ahogy külön öröm számomra Uvacek Patrik teljesítménye, aki mindössze 22 évesen bizonyította, hogy a jövő egyik nagy egyénisége lehet, akire már most is érdemes odafigyelni – értékelt Nagy Ákos.

A Prémium Strongman League-mezőnyére csak rövid pihenő vár, jövő hétvégén ugyanis ismét összecsapnak Közép-Európa legjobbjai. Ezúttal ráadásul még keményebb verseny vár majd rájuk, ugyanis több, az erősemberek Bajnokok Ligája-sorozatában (SCL) érdekelt indulót várnak az 5. fordulóra.