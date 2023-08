A kaposvári virágfürdő kinti, ötvenes medencéjében rendezték a BENU Magyar Kupa A jelű négyesét, melyben a házigazda Kaposvári VK mellett az EPS-Honvéd, a PannErgy-Miskolci MVLC, illetve az UVSE kapott helyet. A kétnapos selejtezőtorna nyitómérkőzésén a házigazda kaposváriak a csoportgyőzelem egyik nagy esélyese, az EPS-Honvéd ellen ugrottak medencébe. Az első negyedben a somogyiak bár Pellei Frank góljával előnybe kerültek, de a második közepén már öttel vezetett a fővárosi gárda, amely ekkor már el is döntötte a sok ifistával felálló KVK elleni meccset. Surányi László tanítványai bár próbáltak kapaszkodni, kettő gólra meg is közelítették a Honvédet, de végül nyolc góllal alulmaradtak.

EPS-Honvéd–Kaposvári VK 13–5 (3–1, 3–2, 2–1, 5–1)

Kaposvár, Virágfürdő, 200 néző. Vezette: Varga M., Ercse N.

EPS-Honvéd: Kardos – Kevi (2), Ekler Zs. (2), Vadovics (1), Fejős (1), Gregor, Hessels S. (1) Csere: Farkas D. (kapus), Sugár (1), Baksa, Hessels B. (2), Ekler B. (1), Simon H. (1), Nyíri (1). Vezetőedző: Szívós Márton.

Kaposvári VK: Szilágyi – Aranyi, Kakstedter, ifj. Berta J., Pellei F. (1), Baj, Juhász-Szelei (1). Csere: Vadas (1), Klinger (1), Palatinus (1), Somogyvári, Vörös, Schatz. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 9/3, illetve 6/1.

Gól, ötméteresből: 1/1, illetve 1/0.

Kipontozódott: Hessels B. (32. p.), illetve Pellei F. (24.p.), Palatinus (28. p.).

A játéknap második találkozóját is a Honvéd vívta, amely ezúttal is magabiztos győzelmet aratott. Szívós Márton csapata ekkor a miskolciak ellen tartott erődemonstrációt, hiszen már első két negyedben tizenegygólos előnyre tett szert. A meccs végére bár kicsit kiengedtek a fővárosiak, de a négy-négy gólos Ekler Bendegúz és Hessels Benjámin vezérletével így is tizenkétgólos győzelmet arattak, ezzel pedig szinte bebiztosították a továbbjutásukat.

PannErgy-Miksolc–EPS-Honvéd 7–19 (1–6, 0–6, 4–3, 2–4)

Kaposvár, Virágfürdő, 100 néző. Vezette: Ercse N., Kovács S.

PannErgy-Miskolc: Moravcsik – Krasznai (1), Nagy N., Szalai G. (2), Várkonyi, Molnár G., Varga B. Csere: Smitula (kapus), Hok, Oltean (2), Tanczer (1), Dubinák (1), Hegedűs B., Kasza. Vezetőedző: Vidumanszky László.

EPS-Honvéd: Kardos – Kevi, Ekler Zs. (3), Vadovics (2), Fejős (1), Hessesl B. (1), Ekler B. (4). Csere: Sugár, Baksa (1), Hessesl B. (1), Szépfalvi (2), Nyíri (1), Hessels S. (4). Vezetőedző: Szívós Márton.

Gól, emberelőnyből: 8/4, illetve 5/3.

Gól, ötméteresből: 1/0, illetve 3/3.

Kiállítva, végleg cserével: Hessels S. (31. p.)

Kipontozódott: Varga B. (22. p.).

A nap zárásaként az UVSE ellen ugrottak a Virágfürdő ötvenes medencéjébe a házigazdák. Surányi László, a KVK mestere erre a találkozóra sokat változtatott csapatán, hiszen a nyáron szerződtetett Kósik Somával indult a kezdő névsora, aki éppen Újpestről érkezett a somogyi vármegyeszékhelyre. A kaposváriak bár nem kezdtek jól, hiszen a nagyszünetben még két góllal vezettek a fővárosiak, de a harmadik negyed végére már sikerült az egyenlítés, az utolsóban pedig jött a henger. A KVK ugyanis ifjabb Berta József duplájával két góllal

ellépett, majd Juhász-Szelei Norbert és Takács János is bevette a budapestiek kapuját, akik ebben a játékrészben csak egyszer voltak eredményesek, de Bencz Rolf találatára is érkezett hazai válasz. A Kaposvár így vasárnap a Miskolc ellen vív majd ki-ki mérkőzést a továbbjutásért.

UVSE–Kaposvári VK 11–15 (3–3, 4–2, 3–5, 1–5)

Kaposvár, Virágfürdő, 240 néző. Vezette: Kovács S., Varga M.

UVSE: Korom – Kardos A. (1), Besenyei (2), Barics, Alekseev (2), Bencz (2), Tamás K. (2). Csere: Herczeg G., Gidófalvy (1), Hegedűs Cs., Labyk (1), Kedves, Hegedűs Z. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Kaposvári VK: Kósik – Dőry (1), Kakstedter (1), ifj. Berta J. (3), Pellei F., Fülöp B. (4), Takács J. (2). Csere: Aranyi, Palatinus, Baj, Vindisch (1), Juhász-Szelei (3), Klinger. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 17/4, illetve 11/2.

Gól, ötméteresből: –

Kiállítva, végleg cserélve: Kakstedter (13. p.).

Kipontozódott: Hegedűs Cs. (28. p.), illetve Pellei F. (19. p.)

Az A csoport vasárnap folytatódik a következő mérkőzésekkel:

2023. augusztus 19., 10.00 EPS-Honvéd–UVSE

2023. augusztus 19., 11.30 Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

2023. augusztus 19., 16.30 UVSE–PannErgy-Miskolci VLC

A négyesből az első két csapat jut tovább a legjobb nyolc közé.