Tavalyhoz hasonlóan idén is el kellett halasztani Kaposváron a Virágfürdőben a Bazsado strandröplabda-sorozat utolsó tornát, de kétség kívül megérte. Akárcsak egy éve, most szombaton is a nagy hőség legyőzése jelentette az igazi kihívást a végsőkig elszánt strandröpiseknek.

– Az idén nem igazán tudtunk részt venni a hagyományos Bazsado-sorozaton, mert mindig edzőtáborba mentünk. Így mondhatni kötelező feladat volt számunkra, hogy a kaposvári zárókörben mi is pályára lépjünk – mondta még a mérkőzések előtt Laczó Bálint, a bajnok Fino-Kaposvár mindössze 17 éves feadója, aki jó egy hónapja Csordás Bertalannal együtt bronzérmet szerzett a Budapesten, Csepelen rendezett U18-as strandröplabda országos bajnokság döntőjében.