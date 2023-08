Nyolc ponttal gazdagodott Finnországban Juhász Péter, akinek így továbbra is megvan minden esélye arra, hogy a 2022-es után a jelenlegi szezonban is beverekedje magát az erősemberek Bajnokok Ligája sorozatának év végi döntőjébe. A tiszaújvárosi tűzoltó hatodik helyen zárt az év egyik, ha nem a legkülönlegesebb BL-fordulóján, a nevének megfelelően több világcsúcsot is hozó World Record Breakers-en.

„Boldog és elégedett vagyok ezzel a hatodik hellyel. Nem is lenne más korrekt – nyolc számból ötször voltam hatodik, egyszer ötödik, hetedik és nyolcadik, így ebben nem is volt most semmivel sem több. Ugyanakkor pozitív érzések vannak bennem, mert a nyolc számban kétszer is volt kamionhúzás – hámmal, kötéllel –, ami mostanában nem volt a favorit számom, most viszont jól sikerült. Köszönhető ez annak is, hogy a tűzoltóságon tudom gyakorolni a számot, Nagy Ákostól kaptam hozzá felszerelését, és egyértelműen érzem magamon a fejlődést” – jelentette ki a Prémium Média érdeklődésére, miután mindkét húzószámban a 6. helyet szerezte meg.

„A tíz-tizenegyedik helyek után mondanom sem kell, ez mekkora javulás” – tette hozzá. A mádi sportember Finnországban új egyéni rekordot felállítva 60 méter 40 centit tudott megtenni 320 kilogrammos keretcipelésben.

„A verseny előtt 68 méter volt a világrekord ezzel a súllyal, így kifejezetten elégedett voltam a megtett távolsággal. Itt jön aztán a sport fejlődése, a korábbi csúcsot ugyanis kétszer is megdöntötték a hétvégén, előbb 79 méter 80 centire, majd kereken 80 méterre javítva” – mondta Juhász Péter.

Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Jelképes, hogy míg a hazai versenyeken általában 15-20 kilogrammos súlyt szoktak használni a váll erejét talán leginkább próbára tévő előretartásban, addig Finnországban 30 kilóval tették ugyanezt.

„Verseny előtt ettől a számtól azért kicsit féltem: végül huszonkilenc másodpercig bírtam, és utólag azt vettem észre, ha még öt-hat másodpercet bírtam volna, akkor abszolúte az élmezőnybe tudok kerülni” – mesélte arról, némi plusz felkészüléssel milyen előre lepési lehetőséget érez még magában.

„Ugyan – idézőjelben – csak hatodik lettem, mégis úgy érzem, jól kijött a lépés” – összegezte a teljes hétvégét még egyszer.

A Bajnokok Ligája-sorozat hétvégén Portugáliában folytatódik, Juhász Péter pedig ezúttal is ott lesz a meghívásos mezőnyben.

„Bizakodó vagyok, a mostani hatodik hellyel nyolc pontot gyűjtöttem, még négy vagy öt lehetőségem lesz további pontokat szerezni. Optimistán, jó érzésekkel telve várom a következő kört” – tekintett előre a háromszoros egyéni magyar bajnok.