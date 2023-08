Ezt a szezont pocsékul, két vereséggel kezdte a legutóbbi bajnokságot tíz (!) veretlen bajnokival záró BFC Siófok, mely aztán "kiegyenesedett", hisz a legutóbbi három bajnokin – Tiszakécskei LC (1–1), Kolorcity Kazincbarcika SC (1–1), Budapest Honvéd FC (2–1) – öt pontot szerzett! Nagy kérdés ezúttal melyik arcukat mutatják idegenben, a Nyíregyháza Spartacus, vagy a Kazincbarcika ellenit? Az előbbin rengeteg ki nem kényszerített hibával játszottak, kényelmes tempóban, az utóbbin viszont ennek az ellenkezőjével álltak elő alaposan meglepve ezzel ellenfelüket. Az utóbbin látottal annak a Vasas védelemnek is feladnák a leckét, mely az eddigi öt fordulóban nyolc gólt kapott. Összehasonlításként a somogyiak ezzel szemben mindössze négynél járnak!



Támadásban meglehetősen erősek a fővárosiak, hisz náluk több találatot csak az ETO FC Győr jegyez, ám hátul igencsak bizonytalanok, a pontrúgások hárításával is akadnak problémáik, amit jó lenne Varjaséknak is kihasználni. Hazai pályán felemás a mérlegük, kikaptak a Budafoki MTE-től (0–1), majd megverték a Credobus Mosonmagyaróvárt (5–1), legutóbb pedig egy 98. percben elért Zimonyi találattal mentettek pontot a Kazincbarcikával szemben (2–2). Egy jó napot kifogó, nagy tempóban játszó, sokat futó, jól küzdő Siófok előtt tehát ott a lehetőség a bravúrra, ám Vágó kiesése aggodalomra ad okot! Belső védőkkel eddig sem álltak jól a balatoniak, így erre a posztra mindenképp igazolniuk kellene, illetve már kellett volna! Varjas természetesen jó megoldás, ám utóbbi a középpályás labdaszerzésben is erős, ráadásul a kapu elé is odaér, amit egy Honvéd ellen kiharcolt tizenegyessel is igazolt, amire belső védőként nem sok esélye van.



A találkozó igazi kuriózuma azonban Girsik testvérek párharca lehet, hazai oldalon a tizenhét éves, jobb oldali utánpótlás válogatott védő, a másikon pedig a huszonkét éves támadó Áron nézhetnek ugyanis egymással farkasszemet, ha edzőik is úgy gondolják. Az előbbi eddig 210, utóbbi 174 percet kapott ebben a szezonban, vagyis minden esély megvan minderre! A Dorogról igazolt támadó harminc meccsen lépett pályára eddig sárga–kék mezben, ám eddig egyetlen találatot sem jegyez, mikor törjön meg ez a negatív széria, ha nem most?