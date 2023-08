Az első játszmában 8–6-nál még Chile vezetett kettővel, de aztán a magyar csapat egyenlített Radnai Lili pontjával, majd Tóth Sára ászával 13–11-nél már a hazaiak voltak kétpontos előnyben. Erőss Mirtill harmadik ásznyitásával 19–15-nél pedig már négy volt a különbség, amelyet a játszma hajrájában még tovább sikerült növelni. Erőss mellett Jámbor is látványos pontokkal járult hozzá a nyitószett 25–17-es sikeréhez.

A következő szett volt a legsimább, ami annak köszönhető, hogy a magyar együttes rendkívül pontosan és nagyon kevés hibával játszott. A nyitások agresszívak voltak és a nyitásfogadásban sem volt kivetnivaló, az ütések precízsége is tapsot érdemelt a közönség részéről. Kőnig Gábor a szett hajrájában cserélt először: Tarr Hajnalka és Vértes Szonja érkezett, mindketten hozzá tudtak tenni az eredményes csapatjátékhoz, az etapot 25–11-re nyerték a hazaiak.

A harmadik játékrészben egy picit ráijesztett a chilei csapat a magyarokra, hiszen két hazai pont után csinált egy 7–1-es sorozatot, de 10–8-nál már csak kettő volt közte, Jámbor pontjával pedig sikerült az egyenlítés, sőt, Radnai Luca kiváló centermunkája után már magyar előnyt mutatott az eredményjelző. 16–12-nél Gergácz érkezett, aki egy fantasztikus nyitássorozatot mutatott be, megdolgoztatta az ellenfél fogadójátékosait és ászt is ütött. 21–12 után már nem volt kérdés, Kőnig Gábor pedig arra is figyelt, hogy minden játékosa bemutatkozhasson már az első vb-meccsen, hiszen Fekete és Botyánszki is beállt az utolsó percekre. A meccs végül Jámbor tökéletes éles keresztütésével dőlt el 25–18-nál.

Magyarország–Chile 3–0 (17, 11, 18)

Magyarország: Jámbor 11, Radnai Lili 11, Tóth S. 2, Nagy S. 8, Radnai Luca 4, Erőss M. 16. Csere: Baksa (liberó), Tarr H. 1, Gergácz 1, Botyánszki, Fekete F., Vértes. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Az első, nagyon fontos lépést megtettük, győzelemmel kezdtük a vb-t. A kezdeti megilletődöttség után gyorsan magunkra találtunk, jó nyitásokkal, remek blokkmunkával átvettük az irányítást. Erőt, magabiztosságot, önbizalmat sugároztak a lányok, ez mindenképpen biztató a folytatásra nézve, de sorozatban jönnek a mérkőzések, így nincs sok idő megünnepelni a sikert, az öltözőben máris a következő, Kína elleni összecsapásra helyezzük a hangsúlyt. Az ázsiaiak ellen nyilván jóval több kell, de biztos vagyok benne, hogy megnehezítjük a címvédő dolgát. Ígérem, nem feltett kézzel megyünk ki a pályára.