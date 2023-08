Remélhetőleg sikerült rendezni a sorokat Dragan Vukmir vezetőedzőnek, miután tanítványai Balmazújvárosban, a Nyíregyháza Spartacus FC ideiglenes otthonában rengeteg hibát vétettek, mindkét kapott góljukat ajándékba adták Winterék, akik ráadásul a párharcok jelentős részében alulmaradtak, ám ami ennél is rosszabb, úgy tűnt, akad(nak) még "lyukas" poszt(ok) a csapatban. Nincs még vége persze ennek, az eddig a számukra nem igazán sikeres átigazolási időszaknak, így ez akár még orvosolható lenne...

Kár ezért a gyengébb kezdésért, mert minden egyes bajnokinak komoly jelentősége van, hisz a szezon végén négy klub is búcsúzik a másodosztálytól. Ennek megfelelően már az első fordulóban szoros eredmények születtek, csak a BFC Siófok volt az, mely – a kezdőjében négy debütáló labdarúgóval – kétgólos vereséget szenvedett. Most azonban itt a lehetőség a sikerre, ám jelentősen fel kellene javulniuk ehhez erre a kilencven percre Kitléknek, akiknek nagyobb elánnal, harci kedvvel kell belemenniük ebben a meccsbe, mint a balmazújvárosiba tették! Fontos lenne, hogy a szerencse is végre melléjük álljon, hisz legutóbb a két klub egymás elleni összecsapásán hiába vezettek és voltak emberelőnyben (2–1) Pécsen, mégis pontot mentett ellenfelük az utolsó pillanatban (2–2), ezt megelőzően a Balaton partján pedig Major rontott ordító ziccert a hajrában döntetlennél (0–0).

Amíg a somogyiak elvesztették a Horváth Milán, Szakály Attila, Farkas Balázs Kesző által alkotott belső tengelyüket, illetve Horváth Pétert, ráadásul Varga és Balogh hosszabb időre kidőltek, addig pécsi oldalon nem volt ekkora "felfordulás". A távozási oldalon Katona, Kesztyűs és Kocsis Bence neve szerepel, az érkezésin pedig Hadaróé (Kecskeméti TE), Hornyáké (Aqvital FC Csákvár) és Gyurkitsé (Paksi FC). A balatoniakkal ellentétben nem lehet azt mondani, hogy gyengültek volna a piros–feketék... Ha az említett hat játékos még mindig Dragan Vukmir rendelkezésére állna, akkor más lenne a helyzet, ám nélkülük mindenképpen a bravúr kategóriába tartozna egy Pécsi MFC elleni siker!