A dél-amerikai csapat az első játszmában győzni tudott, ám a magyarok megint egyenlítettek kétszettes hátrányból. Az ötödik szettben azonban ezúttal a rivális akarata érvényesült. A hazaiak így a csoport harmadik helyén végeztek és hétfőn 18 órától Bulgáriával mérkőznek majd a nyolc közé kerülésért.

Remekül kezdtek a magyarok, akik 4–1-re is elhúztak, de 5–5-nél már egyenlő volt az állás. Ezután egy darabig fej fej mellett haladt a két csapat, de sajnos a szombatihoz hasonlóan ezúttal is sok hiba csúszott a játékba, és tízhez érve elkezdtek meglépni a dél-amerikaiak. Kőnig Gábor időkérése után sem változott a helyzet, végül 16–10-nél sikerült félbeszakítani a sorozatukat. Sajnos a különbséget azonban nem sikerült érdemben csökkenteni, így a végén öt szettlabdája volt a riválisnak, amelyből a másodikat sikerült értékesíteniük.

Sajnos a lendületük kitartott a második szett elején, ezért Kőnig Gábor előbb feladót cserélt, majd 2–6-nál időt is kért, de így sem sikerült elkapni a fonalat, s amikor az argentinok 14-hez értek, már 10 volt a különbség. Ezt követően ugyan sikerült felzárkózni három pontra is, de már túl kevés volt hátra a játszmából, így nem sikerült ledolgozni teljesen a különbséget, s végül megint 20 pontig jutottak.

A harmadik felvonás sajnos hasonlóan kezdődött, mint a második: az argentinok meg sem álltak 5–0-ig, de ekkor legalább időben ébredtek a hazaiak, s gyorsan sikerült ledolgozni a hátrányt. 10–10 után pedig egy rossz érintésnek köszönhetően már a vezetést is átvették, amire egy időkérés volt a válasz. Ezek után fej fej mellett haladt a két csapat, de rendre a magyarok vezettek. Hatalmas küzdelem zajlott a pályán a végjátékig, 22–21 után aztán Tóth Sára ászával sikerült kettővel is meglépni. Jött is az argentin időkérés és a szépítés, de aztán nyitást rontottak, így két játszmalabdája is volt a hazaiaknak, s már az elsőt sikerült kihasználni Erőss Mirtill óriási bombájával.

A negyedik játszmára is megmaradt a lendület, s most magyarok kezdtek 5–0-val, Radnai Luca nyitássorozatának köszönhetően. Sajnos az időkérés jót tett az argentinoknak, akik villámgyorsan visszazárkóztak, de az előny itthon maradt, sőt 9–9 után sorozatban négy pontot szerezve megint sikerült meglépni. Ezúttal az időkérés sem segített és 17–11-nél már eldőlni látszott a szett sorsa. Bár ezután gyorsan két pontot szereztek az argentinok, de ezzel el is lőtték a puskaport és a végén kilenc szettlabdából Radnai blokkjával már az elsőt sikerült kihasználni, így jöhetett megint az ötödik szett.

Erre viszont összekapták magukat a dél-amerikaiak, így 4–4-ig fej fej mellett haladt a két csapat. Ekkor viszont érezhetően elfáradtak a hazaiak, egymás után három pontot is kaptak, úgyhogy szükség volt Kőnig Gábor időkérésére, de így is 4–8-nál cseréltek térfelet a csapatok. Sajnos nem sikerült kikerülni a gödörből, így kilenc meccslabdája volt a vendégeknek, amit egyből ki is használtak. A csapat azonban így is minden dicséretet megérdemel, hiszen ezúttal is hatalmasat küzdött.

Magyarország–Argentína 2–3 (–20, –20, 22, 15, –5)

Magyarország: Vértes 1, Jámbor 8, Fekete F. 2, Tarr 4, Botyánszki 10, Nagy S. 9. Csere: Baksa (liberó), Tóth S. 5, Erőss 14, Gergácz 6, Radnai Luca 6. Szövetségi edző: Kőnig Gábor.

Kőnig Gábor: – Reménykedtem benne, hogy másodszor is sikerül fordítani és úgy gondolom, hogy ezzel a talpra állással mi voltunk lélektani fölényben, de aztán a döntő szettben nem sikerült néhány dolog, sajnos eléggé szétestünk. Ezeket a szituációkat kell majd gyakorolni, hogy máskor ne legyen ilyen problémánk. Hétfőn Bulgáriával játszunk és azt megígérhetem, hogy ott is küzdeni fogunk az utolsó leheletünkig.