A debreceni Hajós Alfréd Uszodában megrendezett MVM CXV. Ifjúsági Úszó Országos Bajnokság második napi döntőiben is remekül szerepeltek a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztályának versenyzői.

A 100 méteres férfi hátúszásban Kováts Alex bronzérmet szerzett. Az 50 méteres férfi gyorson Harsányi Mátyás nem sokkal lemaradva a dobogóról negyedik lett. A 400 méteres férfi gyorsúszásban Kakuk Koppány több idősebb ellenfelét megelőzve állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A női számban Király Flóra az ötödikként csapott célba. A 4x100 méteres férfi vegyesváltó szintén bronzéremnek örülhetett, a csapat tagjai: Kováts Alex, Patakfalvi Áron, Harsányi Mátyás és Kakuk Koppány.

A harmadik nap döntőiben is van ok a bizakodásra. A 200 méteres férfi gyorsúszásban Kakuk Koppány a legjobb idővel került be a fináléba, mögötte másodikként Harsányi Mátyás jutott be, de ott lesz még Kováts Alex is a kettes pályán. A női számban Király Flóra a B döntőben lesz érdekelt. Az 50 méteres férfi pillangóúszásban Harsányi Mátyás a nyolcadik idővel úszott be a fináléba. A 400 méteres férfi vegyesúszás döntőjébe Kováts Alex a legjobb idővel került be. A 4x100 méteres férfi gyorsváltó hatodikként jutott be, az előfutam tagjai: Sárközi Szabolcs, Harsányi Mátyás, Bögözi Hunor és Kakuk Koppány. A 4x100-as női gyorsváltó pedig az ötödik helyen került be a fináléba, az előfutam tagjai: Pálca-Juhász Emese, Szántó Réka, Bakó Luca, illetve Király Flóra.