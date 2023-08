Az együtt töltött idő rövidsége ellenére meglepően hatékony védekezéssel rukkolt elő a Kometa Kaposvári KK, mely többek között Koprivica és Abell ponterős játékának köszönhetően fölényesen nyerte az első játékrészt (13–26). A folytatásban Cunningham kétszer is látványosan zsákolt és Koprivica is megmutatta, hogyan kell gyűrűbe húzni a labdát. A hazaik viszont Divic és Kujundac révén a triplavonalon túlról voltak eredményesek, így három negyed után csupán hatpontos volt a különbség (54–60). A találkozót végül keretbe foglalta somogyi együttes, mely a jó kezdés után az utolsó negyedet, így végül a mérkőzést is magabiztosan nyerte meg (64–81).