A BENU Magyar Kupa selejtezőjének, kaposvári csoportjának második napján nem fogadta a kegyeibe az időjárás sem a csapatokat, sem a nézőket. Sőt, leginkább az utóbbiaknak okozott nagyobb bosszúságot az eső. A nyitómeccsre – melyet a két győzelemmel álló Honvéd vívott az Újpesttel – így igen kevesen látogattak ki a Virágfürdőbe, pedig egy igen remek mérkőzést láthattak volna. Az újpestiek ugyanis szívósan, harcosan vízilabdáztak a Bajnokok Ligája résztvevő Honvéd ellen. Utóbbi több ízben próbálta leszakítani fővárosi riválisát, de egészen az utolsó percekig nyílt maradt a találkozó, s, ha a bíró nem fújnak kontrát az UVSE ellen másfél perccel a vége előtt, talán még a döntetlen is benne lett volna a meccsben. Így viszont a Honvéd megőrizte hibátlan mérlegét és maximális pontszámmal jutott be a legjobb nyolcba.

EPS-Honvéd–UVSE 13–11 (4–5, 4–2, 2–3, 3–1) Kaposvár, Virágfürdő, 50 néző. Vezette: Csanádi Zs., Pintér J. EPS-Honvéd: Farkas D.– Vadovics (1), Sugár (2), Ekler B., Szépfalvi (2), Nyíri (1), Hessels S. Csere: Kardos I. (kapus), Kevi (2), Ekler Zs. (4), Fejős, Baksa, Gregor (1), Hessels B. Vezetőedző: Szívós Márton. UVSE: Korom – Herczeg, Kardos A., Besenyei (4), Barics, Alekseev (3), Bencz (2). Csere: Gidófalvy, Hegedűs Cs. (2), Labyk, Kedves, Hegedűs Z. Vezetőedző: Vincze Balázs. Gól, emberelőnyből: 6/1, illetve 4/2. Gól, ötméteresből: 2/2, illetve 1/0. Kiállítva, brutalitásért Hessels S. (15. p.)

Szívós Márton: – Vincze Balázs évről-évre remek csapatot rak össze, s ez ezúttal is így van. Nem játszottunk igazán jól, ez a sorozatterhelésnek az év elejének is köszönhető. Nem gondolom, hogy paprikás hangulatú volt a mérkőzés, így nem értek pár ítéletet.

Vincze Balázs: – Örülök annak, hogy a játékosaim odatették magukat a jól vízilabdázó Honvéd ellen. Azt, hogy az utolsó negyed végén még van esélyünk a döntetlenre álmodni sem mertem volna.

A második mérkőzést már nagyobb érdeklődés övezte, hiszen a házigazda Kaposvári VK azért ugrott medencébe, hogy a Miskolc ellen kiharcolja a továbbjutást. Az eső is elállt, sőt, a nap is kezdett kisütni a kezdésre, amely után bár a miskolciak szereztek vezetést, de Kósik Soma büntetőt hárított, majd Dőry Farkas iszonyatos nagy góllal egyenlített a bal szélről, fél percre rá pedig a vezetést is megszerezte csapatának a nyáron igazolt balkezes játékos. A miskolciak egészen a második negyed közepéig kapaszkodtak a hazaiakra, akik ekkor az érdekes, őket sújtó bírói ítéletek ellenére is kétgólos előnyre tettek szert. Ez az előny azonban a nagyszünet előtt másodpercek alatt foszlott semmivé. A fordulás után így mindent kezdhettek elölről a csapatok. Ekkor már a Miskolc került fölénybe, ami az eredményjelzőn is megmutatkozott. A kétgólos hátrányban lévő somogyiaktól a harmadik negyed közepére már hárman – Pellei Frank, Dőry Farkas és Fülöp Bence – is kipontozódott, így mindenkitől még nagyobb, extra teljesítményre volt ahhoz szükség, hogy meccsben maradjon a Kaposvár. Vindisch Ferenc távoli góljaival egyre zárkózott fel a KVK az utolsó felvonásra, melyet két zúgó kapufával kezdett, míg a Miskolc egy centergóllal. Ennek ellenére a kaposváriaknak minden esélye megvolt arra, hogy egyenlítsenek, Kakstedter Bendegúz pedig be is vágta a labdát a rövidbe. Az utolsó percig felváltva estek a gólok, hatalmas izgalmakat hozva a véghajrára. Ötven másodperccel a lefújás előtt Aranyi Attila remek átlövésével újra a hazaiaknál volt az előny, amit már meg tudtak őrizni a kaposváriak, akik így a továbbjutást is kiharcolták.

Kaposvári VK–PannErgy-Miskolc 14–13 (3–3, 3–3, 3–4, 5–3) Kaposvár, Virágfürdő, 200 néző. Vezette: Pintér J., Tóth K. Kaposvári VK: Kósik – Dőry (3), Kakstedter (2), ifj. Berta (5), Pellei F., Fülöp B., Takács J. (1). Csere: Aranyi (1), Palatinus, Baj, Vindisch (2), Juhász-Szelei, Klinger. Vezetőedző: Surányi László. PannErgy-Miskolc: Moravcsik – Krasznai (3), Tanczer (1), Nagy N. (1), Szalai G. (1), Hegedűs B. (2), Várkonyi. Csere: Oltean (3), Dubinák, Molnár G., Varga B., Kasza (2). Vezetőedző: Vidumanszky László. Gól, emberelőnyből: 16/5, illetve 17/7. Gól, ötméteresből: –, illetve 3/1. Kiállítva, végleg cserélve: Oltean (28. p.). Kipontozódott: Pellei F. (16. p.), Dőry (20. p.), Fülöp B. (21. p.), Baj (29. p.), Palatinus (32. p.), illetve Hegedűs B. (28. p.), Varga B. (29. p.).

Surányi László: – Értetlenül állok egy-két dolog előtt, nagyot fordult a világ tegnap óta. Tudom, hogy azt mondják, alkalmazkodni kell, de nem lehet mindig. Nem értettem, hogy mi történik a parton, párszor be akartam ugrani a vízbe. Ez egy mellékes szál, de el kell mondanom, hogy ennek nem lesz jó vége. Gratulálok a játékosaimnak, hogy higgadtak tudtak maradni. A mérkőzésre rátérve, úgy érzem, mind a két csapat többször is átesett a holtponton, mindkét részről nyerhető volt a találkozó, amelyből mi jöttünk ki szerencsésebben. A harmadik meccsen is a végsőkig küzdöttünk, szívünk-lelkünk benne volt a továbbjutásban. A közönségünknek meg tudtuk mutatni, hogy egy jó csapat van épülőben Kaposváron.

Vidumanszky László: – Azzal céllal jöttünk Kaposvárra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást, de ezzel a vereséggel eldőlt, hogy ez nem fog sikerülni.

Az A csoport zárómérkőzését a pont nélkül álló UVSE játszotta a hasonlóképp álló Miskolc ellen. Utóbbiak bár több alkalommal is elléptek két góllal, de a fővárosiak ezúttal is bizonyították, hogy nem szabad őket leírni. Ezt az utolsó percben is bizonyították, ugyanis egy emberelőnyből megszerezték az első pontjukat, s jobb gólkülönbségüknek köszönhetően megelőzték a Miskolcot.

UVSE–PannErgy-Miskolc 10–10 (1–2, 2–3, 4–2, 3–3) Kaposvár, Virágfürdő, 100 néző. Vezette: Tóth K., Csanádi Zs. UVSE: Korom – Herczeg (3), Kardos A. (1), Besenyei, Barics, Alekseev (1), Bencz (1). Csere: Gidófalvy, Hegedűs Cs. (3), Labyk, Kedves, Hegedűs Z. (1). Vezetőedző: Vincze Balázs. PannErgy-Miskolc: Sipos B. – Oltean (3), Szalai G. (1), Dubinák (3), Hegedűs B., Varga B., Kasza (1). Csere: Hok, Krasznai (1), Tanczer, Nagy N., Várkonyi, Molnár G. (1). Vezetőedző: Vidumanszky László. Gól, emberelőnyből: 10/4, illetve 10/2. Gól, ötméteresből: 1/1, illetve –. Kiállítva, végleg cserével: Nagy N. (32. p.). Kipontozódott: Tanczer (27. p.), Varga B. (31. p.).

Az A csoport végeredménye:

1. EPS-Honvéd 9 pont

2. Kaposvári VK 6 pont

3. UVSE 1 pont

4. PannErgy-Miskolc 1 pont